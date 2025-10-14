By Mohit
PUBLISHED Oct 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Business
पर्सनल लोन ले रहे हैं तो जानिए ये बातें
पर्सनल लोन अप्रूव करने के लिए बैंक इन कई चीजों पर ध्यान देते हैं। आज हम आपको इन्हीं में से कुछ चीजों की जानकारी आपको दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
बैंक पर्सनल लोन अप्रूव करने से पहले किसी भी ग्राहक की आय का स्रोत कितना स्थिर है और साथ ही नौकरी की स्थिरता पर ध्यान देते हैं।
नौकरी की स्थिरता
ऐसे लोगों के पर्सनल लोन अप्रूव होने की संभावना ज्यादा होती है जो कि किसी कंपनी में दो साल से ज्यादा वक्त से नौकरी कर रहे हैं।
दो साल से ज्यादा
लोन देने से पहले ग्राहक जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका क्या प्रोफाइल है और मार्केट वैल्यू कितनी है इसपर भी ध्यान दिया जाता है।
कंपनी पर भी निर्भर
बैंक पर्सनल लोन अप्रूव करने से पहले ये भी चेक करते हैं कि कहीं ग्राहक लोन डिफॉल्ट लिस्ट में तो नहीं। वहीं क्रेडिट स्कोर पर भी खासा फोकस करते हैं।
क्रेडिट स्कोर
ऐसे में क्रेडिट स्कोर को मेंटेन रखें ताकि जब भी आपको पर्सनल लोन की जरूरत पड़े तो इसके आधार पर बैंक झटपट लोन अप्रूव कर दे।
मेंटेन रखें
पर्सनल लोन अप्रूव करने से पहले बैंक इसपर भी ध्यान देते हैं कि आपकी मंथली इनकम का कितना हिस्सा पुराने लोन की ईएमआई पर खर्च हो रहा।
पुराना लोन हो तो
बैंक ग्राहक की उम्र पर भी ध्यान देते हैं। अगर 30 साल से कम का ग्राहक लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे लंबा टेन्योर दिया जाता है।
उम्र पर भी ध्यान
वहीं किसी की उम्र 55 से ज्यादा है तो उन्हें छोटा टेन्योर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे ग्राहकों के कमाने के साल कम बचे होते हैं।
युवा हैं तो फायदा
बैंक ये भी चेक करते हैं ग्राहक का प्रोफेशन क्या है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर या इंजीनियर को पर्सनल लोन मिलना आसान होता है।
पेशे पर भी निर्भर
मोटोरोला का स्मार्टफोन G06 पॉवर, स्पेसिफिकेशन
Click Here