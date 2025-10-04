By Mohit
बांग्लादेशी क्रिकेटर सौम्य सरकार की वाइफ
बांग्लादेश के क्रिकेटर सौम्य सरकार शादीशुदा हैं। सौम्य की
वाइफ
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
सौम्य की
वाइफ
का नाम
प्रियोन्ति
देबनाथ
है। इस
कपल
ने साल 2020 में शादी कर ली थी।
2020 में शादी
Source: Insta
प्रियोन्ति
देबनाथ
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार पति संग
रोमांटिक
तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
रोमांटिक
तस्वीरें
Source: Insta
प्रियोन्ति
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को
चीयर
करने से पीछे नहीं हटती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली क्रिकेटर की
वाइफ
पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है। साड़ी में तो वे बला की खूबसूरत लगती हैं।
बेमिसाल लुक्स
Source: Insta
अपनी
फिटनेस
पर खासा ध्यान देने वाली
प्रियोन्ति
हर दिन
जिम
में जमकर कसरत करती हैं।
काफी फिट
Source: Insta
सौम्य सरकार को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
फुर्सत मिलती है तो...
Source: Insta
क्रिकेट
करियर
की बात करें तो सौम्य
अबतक
16
टेस्ट
मैच, 76
वनडे
मैच, 87 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
इस दौरान
टेस्ट
में 831 रन और 4
विकेट
,
वनडे
में 2198 रन और 16
विकेट
ले चुके हैं। वहीं टी-20 में वे 1462 रन और 12
विकेट
चटका चुके हैं।
रन और विकेट
Source: Insta
