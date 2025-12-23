By Mohit
PUBLISHED Dec 23, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

बेहद हसीन बांग्लादेशी क्रिकेटर की वाइफ

बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन शादीशुदा हैं और तीन बच्चों के पिता भी हैं।

तीन बच्चे

शाकिब की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। शाकिब ने साल 2012 में शादी कर ली थी।

2012 में शादी

शाकिब की वाइफ का नाम उम्मी अहमद शिशिर है। वे अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करती हैं।

तस्वीरें शेयर

शाकिब की वाइफ वैसे तो बांग्लादेशी हैं मगर छोटी उम्र से अमेरिका में रह रही थीं।

छोटी उम्र से ही

उम्मी अहमद शिशिर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वे मॉडलिंग भी करती थीं।

इंजीनियर

साल 2010 में इंग्लैंड में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लग गए थे।

करने लगे थे पसंद

दरअसल उन दिनों शाकिब इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे तो उम्मी इंग्लैंड में छुट्टियां मना रही थीं।

छुट्टियां मना रही थीं

शादी से पहले कपल ने करीब 2 साल तक डेटिंग की थी। क्रिकेटर को जब भी फुर्सत मिलती है तो बच्चों संग घूमने निकल पड़ते हैं।

2 साल डेटिंग की थी

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली उम्मी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

