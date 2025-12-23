By Mohit
PUBLISHED Dec 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
बेहद हसीन बांग्लादेशी क्रिकेटर की वाइफ
बांग्लादेश के क्रिकेटर
शाकिब
अल
हसन
शादीशुदा हैं और तीन बच्चों के पिता भी हैं।
तीन बच्चे
Source: Insta
शाकिब
की
वाइफ
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
शाकिब
ने साल 2012 में शादी कर ली थी।
2012 में शादी
Source: Insta
शाकिब
की
वाइफ
का नाम
उम्मी
अहमद
शिशिर है। वे
अक्सर
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम
पर तस्वीरें शेयर करती हैं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
शाकिब
की
वाइफ
वैसे तो
बांग्लादेशी
हैं मगर छोटी उम्र से अमेरिका में रह रही थीं।
छोटी उम्र से ही
Source: Insta
उम्मी
अहमद
शिशिर पेशे से
सॉफ्टवेयर
इंजीनियर हैं। वे
मॉडलिंग
भी करती थीं।
इंजीनियर
Source: Insta
साल 2010 में
इंग्लैंड
में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लग गए थे।
करने लगे थे पसंद
Source: Insta
दरअसल उन दिनों
शाकिब
इंग्लैंड
में
काउंटी
क्रिकेट खेल रहे थे तो
उम्मी
इंग्लैंड
में छुट्टियां मना रही थीं।
छुट्टियां मना रही थीं
Source: Insta
शादी से पहले
कपल
ने करीब 2 साल तक
डेटिंग
की थी। क्रिकेटर को जब भी फुर्सत मिलती है तो बच्चों संग घूमने निकल पड़ते हैं।
2 साल डेटिंग की थी
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली
उम्मी
सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
एमएस
धोनी की
वाइफ
के देसी अंदाज, तस्वीरें
Click Here