By Mohit
PUBLISHED Sep 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

तस्वीरों में देखिए लिटन दास का परिवार

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं।

एक बच्चे के पिता

Source: Insta

लिटन दास की वाइफ का नाम देवश्री संचिता है जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

देवश्री संचिता कृष्ण भक्त हैं और पेशे से किसान रह चुकी हैं। संचिता पूजा-पाठ में काफी विश्वास रखती हैं।

कृष्ण भक्त हैं

Source: Insta

देवश्री संचिता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वे अक्सर लिटन और उनकी टीम को चीयर करने के लिए स्टेडियम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

लिटन दास की लाइफ पार्टनर वेस्टर्न ड्रेस नहीं बल्कि एथनिक पहनना काफी पसंद करती हैं।

एथनिक लवर

Source: Insta

साड़ी हो या सूट सलवार उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। ऐसा हो भी क्यों न वे इतनी फिट जो हैं।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

बांग्लादेश के दिनाजपुर में जन्मीं और वहीं पली-बढ़ीं संचिता ने वनडे वर्ल्ड कप 2019 के बाद लिटन से शादी कर ली थी। ये शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।

वर्ल्ड कप के बाद

Source: Insta

लिटन फैमिली मैन हैं और उन्हें जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग खूबसूरत जगहों पर घूमाने-फिराने ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते है

Source: Insta

लिटन अक्सर वाइफ के साथ बिताए फुर्सत के पलों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं जिन्हें फैन्स भी काफी पसंद करते हैं।

करते हैं शेयर

Source: Insta

आपको बता दें कि लिटन इन दिनों एशिया कप में खेल रहे हैं। पहले ही मैच में उन्होंने 59 रन की पारी खेली।

शानदार आगाज

Source: Insta

नेपाल की बास्केटबॉल प्लेयर श्रेष्ठा से मिलिए

 Click Here