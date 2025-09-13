By Mohit
PUBLISHED Sep 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
तस्वीरों में देखिए लिटन दास का परिवार
बांग्लादेश के कप्तान
लिटन
दास
शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं।
एक बच्चे के पिता
Source: Insta
लिटन
दास की
वाइफ
का नाम
देवश्री
संचिता
है जो कि बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
देवश्री
संचिता
कृष्ण भक्त हैं और पेशे से किसान रह चुकी हैं।
संचिता
पूजा-पाठ में काफी विश्वास रखती हैं।
कृष्ण भक्त हैं
Source: Insta
देवश्री
संचिता
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं। वे
अक्सर
लिटन
और उनकी टीम को
चीयर
करने के लिए स्टेडियम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती हैं।
काफी एक्टिव
Source: Insta
लिटन
दास की
लाइफ
पार्टनर
वेस्टर्न
ड्रेस
नहीं बल्कि
एथनिक
पहनना काफी पसंद करती हैं।
एथनिक लवर
Source: Insta
साड़ी हो या
सूट
सलवार उनपर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है। ऐसा हो भी क्यों न वे इतनी फिट जो हैं।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
बांग्लादेश के
दिनाजपुर
में जन्मीं और वहीं पली-बढ़ीं
संचिता
ने
वनडे
वर्ल्ड
कप 2019 के बाद
लिटन
से शादी कर ली थी। ये शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।
वर्ल्ड कप के बाद
Source: Insta
लिटन
फैमिली
मैन
हैं और उन्हें जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
को अलग-अलग खूबसूरत जगहों पर
घूमाने
-फिराने ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते है
Source: Insta
लिटन
अक्सर
वाइफ
के साथ बिताए फुर्सत के
पलों
को अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं जिन्हें
फैन्स
भी काफी पसंद करते हैं।
करते हैं शेयर
Source: Insta
आपको बता दें कि
लिटन
इन दिनों एशिया कप में खेल रहे हैं। पहले ही मैच में उन्होंने 59 रन की पारी खेली।
शानदार आगाज
Source: Insta
नेपाल की बास्केटबॉल प्लेयर श्रेष्ठा से मिलिए
Click Here