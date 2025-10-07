By Mohit
PUBLISHED Oct 7, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

लिटन दास की वाइफ संग 9 रोमांटिक तस्वीरें

बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास शादीशुदा हैं। लिटन की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

ग्लैमरस और खूबसूरत

Source: Insta

लिटन की वाइफ का नाम देवश्री बिस्वास संचिता है और वे पेशे से किसान रह चुकी हैं।

देवश्री बिस्वास संचिता

Source: Insta

लिटन दास ने 28 जुलाई 2019 को शादी कर ली थी। इस कपल की एक बेटी भी है।

2019 में शादी

Source: Insta

देवश्री बिस्वास संचिता कृष्ण भक्त हैं और अपना ज्यादात्तर समय पूजा-पाठ में व्यतीत करती हैं।

कृष्ण भक्त

Source: Insta

क्रिकेटर की वाइफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

संचिता ने हाल में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे दुर्गा पूजा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं।

दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन

Source: Insta

संचिता अक्सर स्टेडियम पहुंचकर लिटन दास और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

लिटन को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

घूमने के शौकीन

Source: Insta

लिटन दास के करियर की बात करें तो वे अबतक 50 टेस्ट मैच, 95 वनडे मैच, 114 टी-20 मैच और और 1 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

करियर ऐसा

Source: Insta

जयसूर्या की वाइफ की 9 खूबसूरत तस्वीरें

 Click Here