लिटन दास की वाइफ संग 9 रोमांटिक तस्वीरें
बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास शादीशुदा हैं। लिटन की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
ग्लैमरस और खूबसूरत
लिटन की वाइफ का नाम देवश्री बिस्वास संचिता है और वे पेशे से किसान रह चुकी हैं।
देवश्री बिस्वास संचिता
लिटन दास ने 28 जुलाई 2019 को शादी कर ली थी। इस कपल की एक बेटी भी है।
2019 में शादी
देवश्री बिस्वास संचिता कृष्ण भक्त हैं और अपना ज्यादात्तर समय पूजा-पाठ में व्यतीत करती हैं।
कृष्ण भक्त
क्रिकेटर की वाइफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
संचिता ने हाल में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे दुर्गा पूजा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं।
दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन
संचिता अक्सर स्टेडियम पहुंचकर लिटन दास और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
लिटन को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।
घूमने के शौकीन
लिटन दास के करियर की बात करें तो वे अबतक 50 टेस्ट मैच, 95 वनडे मैच, 114 टी-20 मैच और और 1 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
जयसूर्या की वाइफ की 9 खूबसूरत तस्वीरें
