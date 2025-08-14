By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
बालों की ग्रोथ बढ़ायेगा केले का छिलका, ऐसे लगाएं
बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोग कई तेल और शैंपू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ग्रोथ अच्छी नहीं आती।
हेयर ग्रोथ
केले का हेयर पैक तो कई लोग बालों में लगाते हैं लेकिन क्या आपने कभी इसका छिलका लगाया है।
केला
केले के छिलके में मैग्निशियम, पोटैशियम, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। जो बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं।
छिलका
चलिए बताते हैं केले का छिलका बालों में कैसे लगा सकते हैं और इसे लगाने से क्या फायदे होते हैं।
कैसे लगाएं
छिलका काट लें
केले का छिलका काट लें और इसे पानी में उबाल लें। करीब 15 मिनट तक पानी में उबालकर रखें।
ठंडा करें
फिर इस पानी को ठंडा कर लें। पानी जब गुनगुना रह जाये, तब इसे बालों के स्कैल्प में लगाकर मसाज करें।
कब तक लगाएं
इस पानी को बालों में करीब आधे घंटे तक लगा रहने दें। फिर शैंपू से बालों को धो लें।
स्ट्रॉन्ग हेयर
केले के छिलके का पानी लगाने से बालों की ग्रोथ बढ़ने के साथ मजबूती भी आएगी।
पीएच लेवल
ये बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। इससे बाल ड्राई या फ्रिजी नहीं होंगे।
हेयरफॉल
बालों का झड़ना, टूटना भी काफी हद तक कम होगा। साथ ही बालों में चमक आएगी।
जन्माष्टमी के लिए रुपाली से लें मेकअप टिप्स
Click Here