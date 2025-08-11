By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 11, 2025
हर्षाली मल्होत्रा के सुंदर लहंगा लुक्स
एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा अपनी मुन्नी वाले किरदार के लिए आज भी फेमस हैं। बजरंगी भाईजान में उनका ये रोल लोग आजतक नहीं भूले हैं।
हर्षाली मल्होत्रा
Instagram: harshalimalhotra
हर्षाली अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ फैशन स्टार भी हैं। इंस्टा पर उन्होंने अपनी कई स्टाइलिश फोटोज शेयर की हुई हैं।
फैशन क्वीन
Instagram: harshalimalhotra
हर्षाली को लहंगा पहनने का भी खूब शौक है। उनके लहंगा लुक्स आप किसी पार्टी-फंक्शन के लिए कॉपी कर सकती हैं।
लहंगा लवर
Instagram: harshalimalhotra
हर्षाली ने फुल फ्लेयर लहंगा कैरी किया हुआ है। ये लहंगा प्रिंटेड स्टाइल में है और वन साइडेड ऑफ शोल्डर स्टाइल में है।
फुल फ्लेयर लहंगा
Instagram: harshalimalhotra
रेड लहंगा
स्ट्रैपी स्टाइल ब्लाुज के साथ नेट रेड लहंगा भी अच्छा लग रहा है। आप इस तरह का लहंगा बिना दुपट्टा के भी पहन सकते हैं।
Instagram: harshalimalhotra
ब्लैक लहंगा
मिरर स्टाइल ब्लाउज के साथ ब्लैक कलर का लहंगा हर्षाली ने पहना है। इस तरह का लहंगा पार्टी के लिए परफेक्ट है।
Instagram: harshalimalhotra
ब्राइडल लुक
Instagram: harshalimalhotra
हर्षाली ने ब्राइडल लहंगा कैरी किया है, जो मरून कलर का है। मरून लहंगे के साथ मस्टर्ड कलर का दुपट्टा जच रहा है।
फ्लोरल प्रिंट लहंगा
Instagram: harshalimalhotra
फ्लोरल प्रिंट वाला लहंगा भी हर्षाली पर जच रहा है। ये लहंगा एक्ट्रेस ने नेट दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है।
राजस्थानी स्टाइल
Instagram: harshalimalhotra
राजस्थानी स्टाइल लहंगा भी हर्षाली पर अच्छा लग रहा है। इस तरह का लहंगा किसी खास फंक्शन में पहनें।
येलो शिमरी लहंगा
येलो स्टाइल वाला शिमरी लहंगा हर्षाली ने पहना है। इस लहंगे पर उन्होंने सिंपल स्टाइल दुपट्टा लिया है और परांदा चोटी बनाई है।
Instagram: harshalimalhotra
