By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

Bads of Bollywood में दिखेगी स्त्री 2 की ये हीरोइन, पहचाना आपने?

आर्यन खान के डायरेक्शन में बन रहा शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड काफी चर्चा में है। इस शो में आन्या सिंह भी दिखाई दे रही हैं।

आन्या सिंह

आन्या फिल्म इंडस्ट्री में सालों से हैं और कई छोटे-बड़े रोल कर चुकी हैं। लेकिन उन्हें स्त्री 2 से पहचान मिली थी।

कौन हैं

स्त्री 2 में आन्या ने चिट्टी का रोल किया था, जिसे सरकटा उठाकर ले जाता है। उसे चंदेरी की कटरीना भी कहा जाता था।

चंदेरी की कटरीना

आन्या दिल्ली की रहने वाली हैं। यही से अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग का सपना लिए मुंबई आ गईं।

कहां से हैं

नहीं आती थी एक्टिंग

आन्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी। लेकिन उन्होंने सीखी और निराश नहीं हुई।

पहली फिल्म

आन्या को पहली फिल्म YRF के बैनर तले 'कैदी बैंड' मिली। उनकी शुरुआत अच्छी हुई लेकिन इसके बाद ऑफर नहीं मिले। इससे वह परेशान रहीं।

ओटीटी पर काम

फिर आन्या ने ओटीटी की वेब सीरीज नेवर किस योर बॉयफ्रेंड में काम किया। यहां उनके काम की काफी सराहना हुई।

ट्रोलिंग

फिल्म के लिए पहली बार बिकिनी पहनने पर आन्या को खूब ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। लेकिन एक्ट्रेस के दोस्तों-भाइयों ने लोगों को सबक सिखाया।

स्टाइलिश लुक्स

आन्या सिंह काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं। वह अक्सर अपनी खूबसूरत फोटोज इंस्टा पर पोस्ट करती रहती हैं।

सोशल मीडिया स्टार

आन्या के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोवर्स हैं। उन्हें सुहाना खान, राजकुमार राव जैसे बड़े स्टार्स फॉलो करते हैं। 

