By Mohit
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
बाबर Vs गिल: शतकों के मामले में कौन आगे?
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम और भारत के धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल टेस्ट, वनडे और टी-20 में कितने शतक जड़ चुके हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
सबसे पहले बात बाबर की करते हैं जो कि अबतक टेस्ट फार्मैट में 59 मैच में कुल 9 शतक जड़ चुके हैं।
बाबर के टेस्ट शतक
Photo: ICC/FB
वनडे फार्मैट में बाबर ने 133 मैच खेले हैं जिनमें अबतक कुल 19 शतक जड़े हैं। वहीं टी-20 इंटरनेशनल में 128 मैच में कुल 3 शतक जड़े हैं।
बाबर के वनडे टी-20 रन
Source: Insta
यानी बाबर आजम अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 31 शतक जड़ने में सफल रहे हैं।
कुल शतक
Source: Insta
अब बात करते हैं शुभमन गिल के कुल शतकों की। गिल ने अबतक 37 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 9 शतक और 1 दोहरा शतक अपने नाम किया है।
गिल के टेस्ट शतक
Source: Insta
वहीं वनडे फार्मैट में गिल अबतक कुल 55 मैच खेल चुके हैं जिनमें 8 शतक और 1 दोहरा शतक जड़ चुके हैं।
वनडे में शतक
Source: Insta
वहीं बात करें टी-20 इंटरनेशनल की तो गिल अबतक कुल 1 शतक जड़ने में सफल रहे हैं।
टी-20 शतक
Source: Insta
यानी शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक कुल 18 शतक जड़ चुके हैं और दो दोहरे शतक अपने नाम कर चुके हैं।
गिल के कुल शतक
Video: BCCI
आपको बता दें कि बाबर आजम की उम्र 30 साल है जबकि शुभमन गिल 25 साल के हैं।
उम्र है इतनी
अजीत अगरकर का परिवार तस्वीरों में देखिए
Click Here