PUBLISHED August 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

बाबर Vs गिल: शतकों के मामले में कौन आगे?

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम और भारत के धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल टेस्ट, वनडे और टी-20 में कितने शतक जड़ चुके हैं आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

सबसे पहले बात बाबर की करते हैं जो कि अबतक टेस्ट फार्मैट में 59 मैच में कुल 9 शतक जड़ चुके हैं।

बाबर के टेस्ट शतक

Photo: ICC/FB

वनडे फार्मैट में बाबर ने 133 मैच खेले हैं जिनमें अबतक कुल 19 शतक जड़े हैं। वहीं टी-20 इंटरनेशनल में 128 मैच में कुल 3 शतक जड़े हैं।

बाबर के वनडे टी-20 रन

Source: Insta

यानी बाबर आजम अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 31 शतक जड़ने में सफल रहे हैं।

कुल शतक

Source: Insta

अब बात करते हैं शुभमन गिल के कुल शतकों की। गिल ने अबतक 37 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 9 शतक और 1 दोहरा शतक अपने नाम किया है।

गिल के टेस्ट शतक

Source: Insta

वहीं वनडे फार्मैट में गिल अबतक कुल 55 मैच खेल चुके हैं जिनमें 8 शतक और 1 दोहरा शतक जड़ चुके हैं।

वनडे में शतक

Source: Insta

वहीं बात करें टी-20 इंटरनेशनल की तो गिल अबतक कुल 1 शतक जड़ने में सफल रहे हैं।

टी-20 शतक

Source: Insta

यानी शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक कुल 18 शतक जड़ चुके हैं और दो दोहरे शतक अपने नाम कर चुके हैं।

गिल के कुल शतक

Video: BCCI

आपको बता दें कि बाबर आजम की उम्र 30 साल है जबकि शुभमन गिल 25 साल के हैं।

उम्र है इतनी

