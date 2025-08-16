By Mohit
PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
72 पारियों से शतक का इंतजार कर रहे बाबर
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम लगातार खराब फॉर्म का सामना कर रहे हैं।
खराब फॉर्म
Photo: ICC/FB
इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वे इंटरनेशनल क्रिकेट की पिछली 72 पारियों में कोई शतक नहीं लगा पाए हैं।
शतक का सूखा
30 वर्षीय बाबर ने आखिरी बार साल 2023 में एशिया कप में नेपाल के खिलाफ शतक जड़ा था।
2023 में आखिरी
Photo: ICC/FB
आखिरी शतक के बाद से बाबर ने अबतक 29 वनडे मैच और 24 टी-20 मैच खेले हैं।
वनडे और टी-20 मैच
Photo: ICC/FB
बाबर ने इसके अलावा 13 टेस्ट मैच भी खेले हैं। आखिरी शतक के बाद से अबतक बाबर वनडे में 9 अर्धशतक जड़ चुके हैं।
13 टेस्ट खेले
Photo: ICC/FB
वहीं आखिरी शतक के बाद से टी-20 में बाबर ने 6 अर्धशतक जबकि टेस्ट में 3 अर्धशतक जड़े हैं।
टी-20 और टेस्ट अर्धशतक
Photo: ICC/FB
आखिरी शतक के बाद से अबतक बाबर 29 वनडे मैच में 929 रन, 24 टी20 मैच में 738 रन और 13 टेस्ट मैच में 590 रन अपने नाम किए हैं।
रन इतने
Photo: ICC/FB
खराब प्रदर्शन का ही नतीजा है कि बाबर पाकिस्तानी टी-20 टीम से बाहर बैठे हैं।
प्रदर्शन की ही नतीजा
Photo: ICC/FB
हाल के प्रदर्शन को देखते हुए बाबर के एशिया कप 2025 में खेलने की भी काफी कम संभावना नजर आ रही है।
कम संभावना
Photo: ICC/FB
बाबर अबतक टेस्ट में 9 शतक, वनडे में 19 शतक और टी20 में 3 शतक जड़ चुके हैं।
ओवरऑल शतक
Photo: ICC/FB
10 तस्वीरों में देखिए सुरेश रैना का परिवार
Click Here