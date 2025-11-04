By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 4, 2025
लड्डू गोपाल को गलती से ना लगाएं इन चीजों का भोग
भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा ज्यादातर घरों में होती है। मान्यता है कि ये खाने के बहुत शौकीन थे।
लड्डू गोपाल
खानपान के शौकीन लड्डू गोपाल को भोग में क्या चढ़ाएं और क्या नहीं, इसका विशेष महत्व होता है।
विशेष महत्व
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल को भोग में क्या नहीं खिलाना चाहिए। चलिए जानते हैं।
क्या ना खिलाएं?
लड्डू गोपाल के भोग में तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे- मीट, मछली और अंडे।
तामसिक चीजें
इसके अलावा जंगल से आने वाले मशरूम भी भोग का हिस्सा नहीं बनाने चाहिए।
जंगली मशरूम
लड्डू गोपाल के भोग में गाजर, लाल मसूर की दाल और समुद्री सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए।
गाजर, लाल मसूर
प्याज और लहसुन को भी भोग का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि इन चीजों को तामसिक माना जाता है।
प्याज और लहसुन
जामुन ना दें
फलों में जामुन को भी लड्डू गोपाल को भोग में नहीं लगाते हैं। मान्यता है कि उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
भोग में घर का बना नमकीन और बिस्किट दे सकते हैं, लेकिन बाहर का बना ना दें।
नमकीन-बिस्किट
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
