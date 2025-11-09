By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 9, 2025
गंगा जी में डुबकी लगाते समय ना करें ये गलती, पाप मिटने के बजाय बढ़ेगी परेशानी
हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा स्नान से पाप मिटते हैं, लेकिन गलत तरीके से डुबकी लगाने से पाप बढ़ सकता है। आइए जानें गंगा स्नान के दौरान क्या ना करें।
गंगा स्नान
गंगा स्नान से पहले जल को स्पर्श करें, हाथ जोड़कर माता से अनुमति मांगें। 'गंगे त्वयि स्नास्यामि' कहकर प्रणाम करें, फिर पैर डालें।
स्पर्श से पहले प्रणाम
गंगा नदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। इसके लिए 'गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च हन्ति सज्जनसङ्गमः।' मंत्र जपें।
मंत्र जाप करें
गंगा में साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे मां का अपमान और जल प्रदूषण होता है। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद घर आकर साबुन-शैंपू से स्नान कर सकते हैं।
साबुन-शैंपू वर्जित
डुबकी के बाद गंगा में कपड़े धोना पाप है। गीले कपड़े बदलकर घर या धर्मशाला में धोएं। कोई अन्य लोग भी ऐसा कर रहा है, तो उसे रोकें।
कपड़े ना धोएं
गंगा में प्लास्टिक, पूजा सामग्री के डिब्बे ना फेंकें। पूजा के बाद कूड़ा डस्टबिन में डालें। मां गंगा की पवित्रता बनाए रखें।
प्लास्टिक ना फेंकें
मासिक धर्म, शराब पीकर या अशुद्ध मन से गंगा स्नान न करें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए सात्विक भाव से ही डुबकी लगाएं।
अशुद्ध अवस्था में ना उतरें
गंगा जी में तीन डुबकी लगाने की परंपरा है। पहली पाप नाश, दूसरी ताप नाश, तीसरी मोक्ष के लिए।
तीन डुबकी का नियम
गंगा स्नान के दौरान सेल्फी या रील्स बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में गंगा स्नान के समय फोन दूर रखें, पूर्ण श्रद्धा से स्नान करें।
फोटो-वीडियो ना बनाएं
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
