By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 12, 2025
घर की रसोई से जुड़ी ये गलतियां बढ़ाती हैं बीमारियां, जानिए बचाव के उपाय
हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग घर बनवाते समय वास्तु शास्त्र के नियमों का विशेष ध्यान रखते हैं। मान्यता है कि वास्तु से परिवार का भाग्य जुड़ा होता है।
हिंदू धर्म
वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में किचन का वास्तु सही ना हो, तो उसका उल्टा असर घर और घर की महिलाओं पर पड़ता है।
वास्तु शास्त्र
आज हम आपको किचन से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो कर आप वास्तु दोष से बच सकते हैं।
किचन से जुड़े वास्तु टिप्स
खाना बनाते समय आप अपना मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखें। अगर आपका चुल्हा उत्तर दिशा में है, तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
इस दिशा में बनाएं खाना
गैस स्टोव पर खाना बनाने के बाद इसे दाहिनी ओर रखें। मान्यता है कि इस दिशा में मां अन्नपूर्णा का वास होता है।
गैस स्टोव रखने की जगह
मान्यता है कि चुल्हे में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में गैस स्टोव की साफ-सफाई का विशेष ध्यना रखें।
गैस स्टोव की साफ-सफाई
किचन की स्लैब को हमेशा लाइट कलर का रखें। काले रंग का स्लैब नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है।
किचन की स्लैब
मान्यता है कि किचन में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
किचन में झाड़ू ना रखें
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पानी के नल को कभी भी आग्नेय कोण में ना लगवाएं। नल का उत्तर-पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है।
पानी का नल
सिंक के नीचे कबाड़ या कुड़ादान गलती से भी ना रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
सिंक के नीचे सफाई
