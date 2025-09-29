By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 29, 2025
अविका गौर के वेडिंग रेडी लुक्स!
अविका गौर, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जो इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में हैं। यहां देखें उनके वेडिंग रेडी लुक्स।
अविका गौर
अविका ने यहां हैवी वर्क वाला शरारा सेट पहना है जो किसी भी प्री-वेडिंग इवेंट के लिए बेस्ट है।
शरारा सेट
हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे इवेंट्स में इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत खिलती हैं। अविका का लुक भी शानदार है।
इंडो-वेस्टर्न
अविका ने एकदम हटके लुक कैरी किया है। डिजाइनर ब्लाउज के साथ सिंपल लहंगा और ज्वेलरी बहुत कमाल लग रही है।
लहंगा लुक
अविका ने यहां लहंगा के साथ ब्लेजर टीमअप किया है और ट्रेडिशनल लुक में ग्लैमर का तड़का बखूबी लगाया है।
फ्यूजन का तड़का
काफ्तान कुर्ते और ड्रेसेस इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। अविका का लुक भी एकदम कूल और स्टाइलिश है।
काफ्तान
मल्टी-कलर्ड आउटफिट में अविका बेहद खूबसूरत लग रही हैं और परफेक्ट वेडिंग फैशन गोल्स दे रही हैं।
ट्रेडिशनल
अविका के ट्रेडिशनल लुक्स को फॉलो कर इस वेडिंग सीजन आप भी अपने लिए परफेक्ट लुक क्रिएट कर सकती हैं।
करें ट्राई
