अविका गौर के वेडिंग रेडी लुक्स!

अविका गौर, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जो इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में हैं। यहां देखें उनके वेडिंग रेडी लुक्स। 

अविका गौर

Instagram: avikagor

अविका ने यहां हैवी वर्क वाला शरारा सेट पहना है जो किसी भी प्री-वेडिंग इवेंट के लिए बेस्ट है।

शरारा सेट

Instagram: avikagor

हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे इवेंट्स में इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत खिलती हैं। अविका का लुक भी शानदार है।

इंडो-वेस्टर्न

Instagram: avikagor

अविका ने एकदम हटके लुक कैरी किया है। डिजाइनर ब्लाउज के साथ सिंपल लहंगा और ज्वेलरी बहुत कमाल लग रही है।

लहंगा लुक

Instagram: avikagor

अविका ने यहां लहंगा के साथ ब्लेजर टीमअप किया है और ट्रेडिशनल लुक में ग्लैमर का तड़का बखूबी लगाया है।

फ्यूजन का तड़का

Instagram: avikagor

काफ्तान कुर्ते और ड्रेसेस इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। अविका का लुक भी एकदम कूल और स्टाइलिश है।

काफ्तान

Instagram: avikagor

मल्टी-कलर्ड आउटफिट में अविका बेहद खूबसूरत लग रही हैं और परफेक्ट वेडिंग फैशन गोल्स दे रही हैं।

ट्रेडिशनल

Instagram: avikagor

अविका के ट्रेडिशनल लुक्स को फॉलो कर इस वेडिंग सीजन आप भी अपने लिए परफेक्ट लुक क्रिएट कर सकती हैं।

करें ट्राई

Instagram: avikagor

