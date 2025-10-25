By Mohit
PUBLISHED Oct 25, 2025
Cricket
सबसे ज्यादा वनडे शतक वाले 8 ऑस्ट्रेलियाई
वनडे में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने 375 वनडे मैच में 30 शतक जड़े।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 161 वनडे मैच खेले जिनमें 22 शतक ठोके।
डेविड वार्नर
Photo: ICC/FB
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मार्क वॉ ने 244 वनडे मैच में कुल 18 शतक अपने नाम किए हैं। मार्क लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
मार्क वॉ
Photo: ICC/FB
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गिलक्रिस्ट ने 287 वनडे मैच में 16 शतक जड़े।
एडम गिलक्रिस्ट
Photo: ICC/FB
स्टीव स्मिथ अबतक वनडे इंटरनेशनल में 170 मैच में कुल 12 शतक अपने नाम कर चुके हैं। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
स्टीव स्मिथ
Photo: ICC/FB
लिस्ट में छठे स्थान पर मैथ्यू हेडन हैं जिन्होंने अपने 161 वनडे मैच के करियर में 10 शतक ठोके।
मैथ्यू हेडन
Photo: ICC/FB
सातवें स्थान पर जियोफ मार्श हैं जिन्होंने 117 वनडे इंटरनेशनल मैच में कुल 9 शतक जड़े।
जियोफ मार्श
Source: Insta
पूर्व ऑलराउंडर शेन वाट्सन लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। वाट्सन अपने 190 मैच के करियर में कुल 9 शतक जड़ने में सफल रहे।
शेन वाट्सन
Photo: ICC/FB
