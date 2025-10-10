By Mohit
PUBLISHED Oct 10, 2025
Cricket
सबसे ज्यादा ODI शतक वाले ऑस्ट्रेलियाई
वनडे फार्मैट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग है जिन्होंने 375 वनडे मैच खेले जिनमें 32 शतक जड़े।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 161 वनडे मैच खेले। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक निकले।
डेविड वार्नर
Photo: ICC/FB
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मार्क वॉ ने वनडे फार्मैट में कुल 244 मैच खेले जिनमें 18 शतक जड़ने में सफल रहे। वे लिस्टे में तीसरे स्थान पर हैं।
मार्क वॉ
Photo: ICC/FB
विस्फोटक बल्लेबाज एरोन फिंच ने 146 वनडे मैच खेले जिनमें 17 शतक जड़े। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
एरोन फिंच
Photo: ICC/FB
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 287 वनडे मैच में 16 शतक ठोके। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
एडम गिलक्रिस्ट
Photo: ICC/FB
स्टीव स्मिथ लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। स्मिथ अबतक 170 वनडे मैच में 12 शतक जड़ चुके हैं।
स्टीव स्मिथ
Photo: ICC/FB
पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने 161 वनडे मैच खेले जिनमें 10 शतक जड़े। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
मैथ्यू हेडन
Photo: ICC/FB
पूर्व खिलाड़ी ज्योफ मार्श ने 117 वनडे मैच में 9 शतक ठोके। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
ज्योफ मार्श
Photo: ICC/FB
