PUBLISHED Aug 30, 2025

 Cricket

सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपने करियर में 560 मैच खेले जिनमें 364 कैच लपके।

रिकी पोंटिंग

Photo: ICC/FB

बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अबतक 356 मैच खेले हैं जिनमें 332 कैच पकड़े हैं।

स्टीव स्मिथ

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्क वॉ ने अपने करियर में 372 इंटरनेशनल मैच में कुल 289 कैच लपके।

मार्क वॉ

Photo: ICC/FB

पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एलन बॉर्डर ने 429 मैच में कुल 283 कैच पकड़े।

एलन बॉर्डर

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल क्लार्क ने 394 खेले जिनमें 253 कैच लपके।

माइकल क्लार्क

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 383 मैच खेले जिनमें 223 कैच पकड़ने में सफल रहे।

डेविड वार्नर

Source: Insta

पूर्व खिलाड़ी स्टीव वॉ ने 493 मैच खेले जिनमें 223 कैच लपके।

स्टीव वॉ

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्क टेलर ने 217 मैच में 213 कैच पकड़े। 

मार्क टेलर

Photo: ICC/FB

