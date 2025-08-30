By Mohit
PUBLISHED Aug 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपने करियर में 560 मैच खेले जिनमें 364 कैच लपके।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अबतक 356 मैच खेले हैं जिनमें 332 कैच पकड़े हैं।
स्टीव स्मिथ
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्क वॉ ने अपने करियर में 372 इंटरनेशनल मैच में कुल 289 कैच लपके।
मार्क वॉ
Photo: ICC/FB
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एलन बॉर्डर ने 429 मैच में कुल 283 कैच पकड़े।
एलन बॉर्डर
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल क्लार्क ने 394 खेले जिनमें 253 कैच लपके।
माइकल क्लार्क
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 383 मैच खेले जिनमें 223 कैच पकड़ने में सफल रहे।
डेविड वार्नर
Source: Insta
पूर्व खिलाड़ी स्टीव वॉ ने 493 मैच खेले जिनमें 223 कैच लपके।
स्टीव वॉ
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्क टेलर ने 217 मैच में 213 कैच पकड़े।
मार्क टेलर
Photo: ICC/FB
ODI में हैट्रिक लेने वाले श्रीलंकाई बॉलर
Click Here