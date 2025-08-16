By Mohit
PUBLISHED August 16, 2025
Cricket
6 हजार से अधिक ODI रन वाले ऑस्ट्रेलियाई
वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए 6 हजार से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी डीन जोन्स ने 164 वनडे मैच में 6068 रन अपने नाम किए।
डीन जोन्स
Photo: ICC/FB
पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने 160 वनडे मैच में 6131 रन अपने नाम किए।
मैथ्यू हेडन
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलन बॉर्डर ने वनडे फार्मैट के 273 मैच खेले जिनमें 6524 रन बनाए।
एलन बॉर्डर
Photo: ICC/FB
पूर्व क्रिकेटर माइकल बेवन ने 232 वनडे मैच खेले जिनमें 6912 रन बनाए।
माइकल बेवन
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर के बल्ले से 161 वनडे मैच में 6932 रन निकले।
डेविड वार्नर
Photo: ICC/FB
पूर्व दिग्गज स्टीव वॉ ने 325 वनडे मैच खेले जिनमें 7569 रन अपने नाम किए।
स्टीव वॉ
Photo: ICC/FB
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल क्लॉर्क ने 245 वनडे मैच में कुल 7981 रन बनाए।
माइकल क्लॉर्क
Photo: ICC/FB
पूर्व दिग्गज मार्क वॉ ने 244 वनडे मैच खेले जिनमें उनके बल्ले से 8500 रन निकले।
मार्क वॉ
Photo: ICC/FB
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 286 वनडे मैच में 9595 रन अपने नाम किए।
गिलक्रिस्ट
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने 374 वनडे मैच खेले जिनमें 13589 रन बनाए।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
