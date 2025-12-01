By Mohit
62 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई PM ने की शादी
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 62 वर्ष की उम्र में शादी कर ली है। एंथनी की वाइफ का नाम जोडी हेडन है।
62 की उम्र
Source: Insta
जोडी लंबे समय से एंथनी की पार्टनर हैं। दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं।
कई साल से साथ
Source: Insta
राजधानी कैनबरा स्थित अपने आधिकारिक आवास 'द लॉज' के बगीचे में एक निजी समारोह में शादी की रस्में पूरी कीं।
निजी समारोह
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं।
खुद शेयर कीं
Source: Insta
आपको बता दें कि 2024 में वैलेंटाइन डे पर सगाई करने के करीब 2 साल बाद वे शादी के बंधन में बंधे हैं।
2024 में सगाई की थी
Source: Insta
शादी समारोह में अल्बनीज बो-टाई पहने नजर आ रहे हैं तो वहीं व्हाइट कलर की ड्रेस में जोडी भी बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं।
लुक्स
Source: Insta
आपको बता दें कि अल्बनीज पीएम रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता हैं।
पहले नेता
Source: Insta
जोडी हेडन उम्र में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से 16 साल छोटी हैं।
16 साल छोटी
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई पीएम की यह दूसरी शादी है। उन्होंने 2019 में अपनी पूर्व पत्नी कार्मेल टेबट से तलाक ले लिया था।
दूसरी शादी
Source: Insta
