62 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई PM ने की शादी

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 62 वर्ष की उम्र में शादी कर ली है। एंथनी की वाइफ का नाम जोडी हेडन है।

62 की उम्र

जोडी लंबे समय से एंथनी की पार्टनर हैं। दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं।

कई साल से साथ

राजधानी कैनबरा स्थित अपने आधिकारिक आवास 'द लॉज' के बगीचे में एक निजी समारोह में शादी की रस्में पूरी कीं।

निजी समारोह

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं।

खुद शेयर कीं

आपको बता दें कि 2024 में वैलेंटाइन डे पर सगाई करने के करीब 2 साल बाद वे शादी के बंधन में बंधे हैं।

2024 में सगाई की थी

शादी समारोह में अल्बनीज बो-टाई पहने नजर आ रहे हैं तो वहीं व्हाइट कलर की ड्रेस में जोडी भी बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं।

लुक्स

आपको बता दें कि अल्बनीज पीएम रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता हैं।

पहले नेता

जोडी हेडन उम्र में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से 16 साल छोटी हैं।

16 साल छोटी 

ऑस्ट्रेलियाई पीएम की यह दूसरी शादी है। उन्होंने 2019 में अपनी पूर्व पत्नी कार्मेल टेबट से तलाक ले लिया था।

दूसरी शादी

