T20I: सबसे अधिक छक्के वाले ऑस्ट्रेलियाई

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 124 मैच में 148 छक्के जड़े हैं।

ग्लेन मैक्सवेल

Photo: ICC/FB

विस्फोटक बल्लेबाज एरोन फिंच ने 103 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 125 छक्के जड़े हैं।

एरोन फिंच

Photo: ICC/FB

डेविड वार्नर ने टी-20 इंटरनेशनल में 110 मैच खेले हैं जिनमें 122 छक्के जड़े हैं।

डेविड वार्नर

Photo: ICC/FB

विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अबतक 60 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें  93 छक्के जड़ने में सफल रहे हैं।

ट्रेविस हेड

Photo: ICC/FB

मिचेल मार्श अबतक 73 टी-20 मैच में 88 छक्के जड़ चुके हैं।

मिचेल मार्श

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने 58 टी-20 मैच खेले जिनमें 83 छक्के जड़े।

शेन वॉटसन

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने 74 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 63 छक्के जड़े हैं।

मार्कस स्टोइनिस

Photo: ICC/FB

