PUBLISHED Aug 26, 2025
T20I: सबसे अधिक छक्के वाले ऑस्ट्रेलियाई
टी-20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 124 मैच में 148 छक्के जड़े हैं।
ग्लेन मैक्सवेल
Photo: ICC/FB
विस्फोटक बल्लेबाज एरोन फिंच ने 103 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 125 छक्के जड़े हैं।
एरोन फिंच
Photo: ICC/FB
डेविड वार्नर ने टी-20 इंटरनेशनल में 110 मैच खेले हैं जिनमें 122 छक्के जड़े हैं।
डेविड वार्नर
Photo: ICC/FB
विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अबतक 60 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 93 छक्के जड़ने में सफल रहे हैं।
ट्रेविस हेड
Photo: ICC/FB
मिचेल मार्श अबतक 73 टी-20 मैच में 88 छक्के जड़ चुके हैं।
मिचेल मार्श
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने 58 टी-20 मैच खेले जिनमें 83 छक्के जड़े।
शेन वॉटसन
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने 74 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 63 छक्के जड़े हैं।
मार्कस स्टोइनिस
Photo: ICC/FB
