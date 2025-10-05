By Mohit
PUBLISHED Oct 5, 2025
ट्रेविस हेड की वाइफ को नजरभर देख लीजिए
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
ट्रेविस
हेड
शादीशुदा हैं।
हेड
की
वाइफ
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
ट्रेविस
ने
लॉन्ग
टाइम
रिलेशनशिप
के बाद
जेसिका
को अपना
लाइफ
पार्टनर
बनाया था।
लव मैरिज
Source: Insta
जेसिक
और
ट्रेविस
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर करते हैं और ये बात उनकी तस्वीरों और
वीडियो
में साफ नजर भी आती है।
स्पेशल
बॉन्ड
Source: Insta
ट्रेविस
हेड
दो बच्चे के पिता भी हैं। वहीं दो बच्चों को जन्म देने के बाद भी
जेसिका
काफी फिट नजर आती हैं।
काफी फिट
Source: Insta
जेसिका
पेशे से
मॉडल
हैं। वे
फैशन
ट्रेंड
को बखूबी
फॉलो
करना जानती हैं।
बखूबी
फॉलो
Source: Insta
जेसिका
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को
चीयर
करते हुए नजर आती हैं।
आईपीएल
के दौरान तो वे लंबे समय तक भारत में ही रहती हैं।
पहुंच जाती हैं स्टेडियम
Source: Insta
ट्रेविस
हेड
की कमाई करोड़ों में है लिहाज वे
वाइफ
और बच्चों को
लग्जरी
लाइफ
मुहैया करवा रहे हैं।
लग्जरी लाइफ
Source: Insta
ट्रेविस
ने 2020 में
एडिलेड
के
मिचहैम
में लग्जरी घर लिया था जिसकी कीमत साढ़े 23 करोड़ रुपये बताई जाती है।
लग्जरी घर
Source: Insta
ट्रेविस
का ये घर समंदर किनारे है। आपको बता दें कि
ट्रेविस
के पास कई
लग्जरी
गाड़ियां भी हैं।
लग्जरी गाड़ियां
Source: Insta
क्रिकेटर को जब भी खेल से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बच्चों को दुनिया की बेहद खूबसूरत जगहों पर
घूमाने
-फिराने ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
