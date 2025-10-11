By Mohit
PUBLISHED Oct 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ट्रेविस हेड की वाइफ हैं मॉडल, तस्वीरें

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड अपने खेल के अलावा अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

ट्रेविस हेड की वाइफ का नाम जेसिका है और वे बला की खूबसूरत हैं। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।

दो बच्चे

Source: Insta

जेसिका कई होटलों की मालकिन हैं और वे पेशे से मॉडल भी हैं।

करती हैं मॉडलिंग

Source: Insta

जेसिका ट्रेविस हेड की लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड रही हैं। इस कपल ने 15 अप्रैल 2023 में शादी की थी।

लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड

Source: Insta

जेसिका अक्सर ट्रेविस को चीयर करने के लिए स्टेडियम पहुंच जाती हैं। इस दौरान बच्चे भी साथ होते हैं।

पहुंच जाती हैं स्टेडियम

Source: Insta

दो बच्चों की मां होने के बावजूद ट्रेविस की फिटनेस देखते ही बनती है। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जिम में जमकर कसरत जो करती हैं।

बेहद फिट हैं जेसिका

Source: Insta

जेसिका को घूमने-फिरने का काफी शौक है। हेड को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ के इस शौक को जरूर पूरा करते हैं।

शौक

Source: Insta

फैशन और ग्लैमर के मामले में जेसिका हॉलीवुड एक्ट्रेस को भी टक्कर देती नजर आती हैं।

बेहद ग्लैमरस

Source: Insta

जेसिका अक्सर आईपीएल के दौरान स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रही हैं।

जमकर चीयर

Source: Insta

करवाचौथ पर ऋषभ पंत की बहन लगीं बेहद ग्लैमरस

 Click Here