ट्रेविस हेड की वाइफ हैं मॉडल, तस्वीरें
ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड अपने खेल के अलावा अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
ट्रेविस हेड की वाइफ का नाम जेसिका है और वे बला की खूबसूरत हैं। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।
दो बच्चे
जेसिका कई होटलों की मालकिन हैं और वे पेशे से मॉडल भी हैं।
करती हैं मॉडलिंग
जेसिका ट्रेविस हेड की लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड रही हैं। इस कपल ने 15 अप्रैल 2023 में शादी की थी।
लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड
जेसिका अक्सर ट्रेविस को चीयर करने के लिए स्टेडियम पहुंच जाती हैं। इस दौरान बच्चे भी साथ होते हैं।
पहुंच जाती हैं स्टेडियम
दो बच्चों की मां होने के बावजूद ट्रेविस की फिटनेस देखते ही बनती है। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जिम में जमकर कसरत जो करती हैं।
बेहद फिट हैं जेसिका
जेसिका को घूमने-फिरने का काफी शौक है। हेड को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ के इस शौक को जरूर पूरा करते हैं।
शौक
फैशन और ग्लैमर के मामले में जेसिका हॉलीवुड एक्ट्रेस को भी टक्कर देती नजर आती हैं।
बेहद ग्लैमरस
जेसिका अक्सर आईपीएल के दौरान स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रही हैं।
जमकर चीयर
