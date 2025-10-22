By Mohit
PUBLISHED Oct 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ये हैं क्रिकेटर ट्रेविस हेड की वाइफ
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
दो बच्चे भी हैं
Insta: jessdaviess
ट्रेविस हेड की वाइफ का नाम जेसिका है। जेसिका बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
बला की खूबसूरत
Insta: jessdaviess
ट्रेविस हेड और जेसिका ने लव मैरिज की है। जेसिका पेशे से मॉडल और बिजनेस वुमेन हैं।
लव मैरिज की
Insta: jessdaviess
जेसिका होटलों की एक बड़ी चेन चलाती हैं। उनके सिडनी में काफी रेस्टोरेंट हैं।
होटलों की चेन
Insta: jessdaviess
जेसिका ट्रेविस संग शादी से पहले ही मां बन गई थीं। वे अक्सर ट्रेविस को चीयर करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती हैं।
शादी से पहले ही
Insta: jessdaviess
जेसिका ने ट्रेविस से 2023 में शादी की थी। वहीं वे सितंबर 2022 में ही मां बन गई थीं।
2023 में शादी
Insta: jessdaviess
शादी के बाद ये कपल बेटी संग दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मालदीव घूमने गया था।
हनीमून पर मालदीव
Insta: jessdaviess
जेसिका संग शादी के बाद से ही ट्रेविस की किस्मत चमक उठी। वे 2023 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे तो आईपीएल में भी खूब बल्ला चला था।
चमक उठी किस्मत
Insta: jessdaviess
ट्रेविस को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने निकल पड़ते हैं।
करते हैं एन्जॉय
Insta: jessdaviess
सारा की लेटेस्ट तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजरें!
Click Here