मैथ्यू शॉर्ट की वाइफ है बेहद बोल्ड

इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-0 से आगे है।

2-0 से आगे

गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने 78 गेंद में 74 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।

शानदार प्रदर्शन

ये खिलाड़ी खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहता है। मैथ्यू शादीशुदा हैं और वाइफ इंटरनेशनल स्विमर हैं जिनका नाम मैडी विल्सन हैं।

पर्सनल लाइफ

मैडी विल्सन बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। वे अक्सर पति संग बिताए रोमांटिक और खास लम्हों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।

बेहद ग्लैमरस

करियर की बता करें तो मैडी ने 2016 रियो डि जिनेरियो ओलंपिक में महिलाओं की 4×100 m फ्री स्टाइल तैराकी इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

2016 ओलंपिक

वहीं 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी मैडी ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

टोक्यो ओलंपिक

मैडी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

स्टेडियम पहुंचकर

मैडी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि कपल को जब भी फुर्सत मिलती है तो समुद्र किनारे वक्त जरूर बिताते हैं।

फुर्सत मिलते ही

मैथ्यू शॉर्ट और मैडी एक बच्चे के माता-पिता हैं। मैडी की फिटनेस तो देखते ही बनती है।

फिटनेस बेमिसाल

आपको बता दें कि 29 वर्षीय मैथ्यू शॉर्ट अबतक 17 वनडे मैच, 17 टी-20 इंटनेशनल मैच और आईपीएल में 6 मैच खेल चुके हैं।

करियर

