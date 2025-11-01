By Mohit
स्टोइनिस की मंगेतर को नजरभर देख तो लीजिए

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड सारा के साथ सितंबर महीने में सगाई कर ली थी।

कर चुके सगाई

मार्कस ने समंदर किनारे बेहद ही रोमांटिक अंदाज में सारा चारनच संग सगाई की जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुईं।

समंदर किनारे

मार्कस की मंगेतर बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। सारा एंटरप्रेन्योर हैं।

एंटरप्रेन्योर हैं

सारा बतौर मॉडल काम करती हैं। वे विश्व के कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं।

बतौर मॉडल पहचान

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली सारा फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।

बेहद फिट

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर की मंगेतर SarahCzarnuch X Elliatt ब्रांड के तहत डिजाइनिंग का काम करती हैं।

डिजाइनिंग का काम

स्टोइनिस और सारा साल 2021 से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

2021 से साथ हैं

क्रिकेटर को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे सारा को दुनिया की अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

क्रिकेटर की मंगेतर संग कब शादी होगी इसबारे में फिलहाल जानकारी नहीं मगर फैन्स को इसका बेसब्री से इंतजार है।

बेसब्री से इंतजार

आपको बता दें कि स्टोइनिस अबतक 71 वनडे मैच, 79 टी-20 मैच और 109 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

करियर ऐसा

