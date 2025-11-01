By Mohit
PUBLISHED Nov 1, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
स्टोइनिस की मंगेतर को नजरभर देख तो लीजिए
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड सारा के साथ सितंबर महीने में सगाई कर ली थी।
कर चुके सगाई
Source: Insta
मार्कस ने समंदर किनारे बेहद ही रोमांटिक अंदाज में सारा चारनच संग सगाई की जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुईं।
समंदर किनारे
Source: Insta
मार्कस की मंगेतर बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। सारा एंटरप्रेन्योर हैं।
एंटरप्रेन्योर हैं
Source: Insta
सारा बतौर मॉडल काम करती हैं। वे विश्व के कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं।
बतौर मॉडल पहचान
Source: Insta
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली सारा फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर की मंगेतर SarahCzarnuch X Elliatt ब्रांड के तहत डिजाइनिंग का काम करती हैं।
डिजाइनिंग का काम
Source: Insta
स्टोइनिस और सारा साल 2021 से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।
2021 से साथ हैं
Source: Insta
क्रिकेटर को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे सारा को दुनिया की अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
क्रिकेटर की मंगेतर संग कब शादी होगी इसबारे में फिलहाल जानकारी नहीं मगर फैन्स को इसका बेसब्री से इंतजार है।
बेसब्री से इंतजार
Source: Insta
आपको बता दें कि स्टोइनिस अबतक 71 वनडे मैच, 79 टी-20 मैच और 109 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
जेमिमा रोड्रिगेज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन
Click Here