ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड की वाइफ 

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड अक्सर खेल के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

टिम डेविड शादीशुदा हैं। टिम की वाइफ का नाम स्टेफनी केरशॉ हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं।

बेहद खूबसूरत

स्टेफनी केरशॉ अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

टिम डेविड और स्टेफनी केरशॉ ने साल 2023 में शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था।

2023 में शादी

आपको बता दें कि स्टेफनी केरशॉ महिला इंटरनेशनल हॉकी की तेज तर्रार मिड फील्डर खिलाड़ी हैं।

हॉकी प्लेयर हैं

वे टोक्यो ओलिंपिक में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा रह चुकी हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 से ज्यादा मैच खेल चुकी हैं।

सफल खिलाड़ी

कपल को घूमने-फिरने का काफी शौक है। दोनों को जब भी खेल से फुर्सत मिलती तो वे अपने इस शौक को जरूर पूरा करते हैं।

घूमने के शौकीन

स्टेफनी केरशॉ की फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देता नजर आता है।

फैशन क्वीन

टिम डेविड की वाइफ खुद को फिट रखने के लिए जिम में जमकर पसीना बहाती हैं और स्पेशल डाइट फॉलो करती हैं।

बेहद फिट भी

स्टेफनी केरशॉ सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक से बढ़कर तस्वीरें मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद हर कोई उनका कायल हो जाता है।

खूब एक्टिव

