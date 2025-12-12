By Mohit
बच्चों का सोशल-मीडिया बैन करने वाला देश

ऑस्ट्रेलिया बच्चों का सोशल-मीडिया बैन करने वाला पहला देश बन चुका है।

पहला देश

ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

10 बड़े प्लेटफॉर्म

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के नए नियम के मुताबिक बच्चे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट ही नहीं बना सकेंगे।

नहीं बना सकेंगे अकाउंट

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस कदम का टेक कंपनियों ने विरोध किया है तो पैरेंट्स ने सराहना की है।

कंपनियों का विरोध

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक इंटरव्यू में कहा कि 'ये वो समय है जब ऑस्ट्रेलियाई परिवारों ने बड़ी टेक कंपनियों से पावर वापस छीन ली है'

पीएम ने ये कहा

सरकार का कहना है कि इस कदम से ऑस्ट्रेलियाई बच्चों का सोशल मीडिया के जरिए होने वाले शोषण से बचाव होगा।

सरकार का तर्क

बीते एक साल से इसपर बहस जारी थी कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या बच्चों को कोई देश पूरी तरह से अलग कर सकता है या नहीं।

चल रही थी चर्चा

ऑस्ट्रेलिया ने अब ऐसा करके पूरे विश्व के लिए एक मिसाल पेश की है। वहीं डेनमार्क, न्यूजीलैंड और मलेशिया जैसे देश इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

मिसाल पेश की

