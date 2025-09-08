By Navaneet Rathaur
इन 5 कामों से पहले छींक आना देता है शुभ संकेत
हिंदू मान्यताओं में छींक को शुभ या अशुभ संकेत माना जाता है। कुछ खास कामों से पहले छींक शुभता लाती है। आइए जानें छींक कब और क्यों शुभ होती है?
छींक से मिलने वाले संकेत
भारतीय संस्कृति में छींक को आत्मा और ऊर्जा से जोड़ा जाता है। कुछ स्थितियों में यह शुभ संकेत देती है, जो कार्य की सफलता का प्रतीक है।
छींक का धार्मिक महत्व
श्मशान या दुर्घटनास्थल पर छींक को शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और आत्मा की शांति का संकेत देता है।
श्मशान या दुर्घटनास्थल पर छींक
खाने से पहले छींक आना शुभ माना जाता है। यह स्वास्थ्य, समृद्धि और भोजन की शुद्धता का संकेत देता है।
खाने से पहले छींक
नहाने से पहले छींक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिन की शुरुआत में शुभता लाता है।
नहाने से पहले छींक
धन गिनते समय छींक होना आर्थिक समृद्धि और धन वृद्धि का शुभ संकेत माना जाता है।
धन गिनते समय छींक
एक से अधिक बार छींक आना शुभ माना जाता है। यह कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है।
एक से अधिक बार छींक
दवाई लेते समय छींक होना रोगमुक्ति और स्वास्थ्य लाभ का शुभ संकेत माना जाता है।
दवाई लेते समय छींक
छींक की शुभता कार्य और समय पर निर्भर करती है। अशुभ कार्यों (जैसे यात्रा शुरू करने) से पहले छींक से बचें।
छींक से संबंधित सावधानियां
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
