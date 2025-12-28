By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
तुलसी के पत्ते में चंदन लगाकर मंदिर में रखने से क्या होता है?
हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी और विष्णु प्रिया माना जाता है। जब तुलसी के पत्ते पर चंदन लगाकर मंदिर में रखा जाता है, तो यह पूजा की गरिमा बढ़ाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
तुलसी और चंदन
शास्त्रों में लिखा है - बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चंदन लगी तुलसी चढ़ाने से ठाकुर जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।
भगवान विष्णु को सबसे प्रिय
चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। तुलसी पर चंदन लगाने से उसकी सुगंध कई गुना बढ़ जाती है। यह दिव्य सुगंध पूरे घर को शुद्ध करती है और नेगेटिव एनर्जी दूर भगाती है।
चंदन की शीतलता और सुगंध
चंदन लगी तुलसी भगवान के चरणों या मस्तक पर चढ़ाना पूर्ण समर्पण का संकेत है। इससे भक्त का मन शांत होता है और भगवान की कृपा सीधे प्राप्त होती है।
पूर्ण समर्पण का प्रतीक
तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है, जो बुद्धि और व्यापार देता है। चंदन चंद्रमा और बृहस्पति से जुड़ा है। इनका संयोग बुद्धि को तेज और मन को शांत करता है।
ज्योतिष में गहरा महत्व
मंदिर में चंदन लगी तुलसी रखने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। घर में शांति बनी रहती है।
वास्तु दोष करता है दूर
अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंदन की शीतलता मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी दूर करती है। नियमित करने से मन शांत और खुश रहता है।
कमजोर चंद्रमा
चंदन लगी तुलसी से राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है। घर में कलह, बीमारी और आर्थिक परेशानी दूर रहती है।
राहु-केतु का प्रभाव कम
रोज सुबह तुलसी के पत्ते पर चंदन का तिलक लगाकर मंदिर में रखें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। शाम को दीपक जलाएं। फर्क खुद महसूस होगा।
रोज ये जरूर करें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
सपने में चिल्लाने पर आवाज क्यों नहीं निकलती है? जानिए इसके पीछे का साइंस
Click Here