By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
ATM से लेकर LED तक, रोजाना इस्तेमाल होने वाले इन 10 शब्दों का जानें फुल फॉर्म
हम रोज ATM, LED जैसे शब्द सुनते हैं, लेकिन क्या आप इनके फुल फॉर्म जानते हैं? आइए, ऐसे ही 10 शब्दों का अर्थ जानें।
रोजमर्रा के 10 शब्दों के फुल फॉर्म
ATM का मतलब है Automated Teller Machine. यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है।
ATM का फुल फॉर्म
LED का फुल फॉर्म है Light Emitting Diode. यह ऊर्जा-बचत करने वाला प्रकाश स्रोत है।
LED का मतलब क्या है?
Wi-Fi का मतलब है Wireless Fidelity. यह वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है।
Wi-Fi का फुल फॉर्म
GPS का फुल फॉर्म है Global Positioning System. यह स्थान और नेविगेशन की जानकारी देता है।
GPS क्या होता है?
USB का मतलब है Universal Serial Bus. यह डेटा ट्रांसफर और डिवाइस कनेक्शन के लिए उपयोगी है।
USB का फुल फॉर्म
SIM का फुल फॉर्म है Subscriber Identity Module. यह मोबाइल नेटवर्क से जोड़ता है।
SIM का मतलब जानें
PIN का मतलब है Personal Identification Number. यह सुरक्षित लेनदेन के लिए उपयोग होता है।
PIN का फुल फॉर्म
CCTV का फुल फॉर्म है Closed Circuit Television. यह सुरक्षा के लिए निगरानी करता है।
CCTV का मतलब
RADAR का मतलब है Radio Detection and Ranging. यह वस्तुओं का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है।
RADAR का फुल फॉर्म
