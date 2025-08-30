By Dheeraj Pal
इन 7 नियमों का करें पालन, जन्मों-जन्मों तक रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा
मान्यता है कि जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां जन्म-जन्म तक खुशहाली बरकरार रहती है। इसके लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है।
नियम
अगर पूजा घर में नियमों की अनदेखी कर दी जाए, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में इन 7 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
ध्यान रखने बातें
पूजा घर की सफाई वैसे नियमित करनी चाहिए। लेकिन विशेषकर शनिवार को करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है।
शनिवार को सफाई
गंगाजल को बेहद पवित्र माना गया है। इसी कारण पूजा घर की सफाई के बाद गंगाजल का छिड़काव करना बहुत शुभ माना जाता है।
गंगा जल का छिड़काव
घर के मंदिर में रोजाना दीप जलाना बेहद शुभ माना गया है। इससे न केवल अंधकार दूर होता है, बल्कि जीवन से नकारात्मक ऊर्जा मिटता है।
रोज दीप जलाना
पूजा घर की कभी भी गुरुवार या फिर एकादशी तिथि को सफाई नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा का फल कम हो जाता है।
न करें ये काम
पूजा घर में रखी देवी-देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें कभी भी सफाई के दौरान सीधे जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अपमानजनक बताया गया है।
जमीन पर न रखें
पूजा घर में पूजा करने के बाद हमेशा मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। इससे मंदिर की पवित्रता और गोपनीयता बनी रहती है।
पर्दा जरूर लगाएं
इतना ही नहीं पूजा घर में रोज कपूर जलाएं। मान्यता है कि इसमें दिव्य शक्ति होती है, जो सभी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है।
कपूर जलाएं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
