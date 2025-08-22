By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 22, 2025

बिना खर्च इन छोटे-छोटे उपायों से होगी ग्रह शांति, किस्मत का मिलेगा भरपूर साथ

हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, ग्रह-नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ग्रहों की अशुभ स्थिति से काम में रुकावट, स्वास्थ्य या रिश्तों की समस्याएं हो सकती हैं।

ग्रह शांति के उपाय

ग्रहों को शांत कर रोजर्मरा की छोटी-छोटी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष में ऐसे कई छोटे-छोटे उपाय बताए गए हैं, जिनसे ग्रहों को शांत कर किस्मत को चमकाया जा सकता है।

ज्योतिष उपाय

बुध ग्रह बुद्धि और व्यापार का कारक है। हर बुधवार को एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल जरूरतमंद या गौशाला में दान करें। इससे काम में सफलता और रिश्तों में मधुरता बढ़ती है।

बुध को ऐसे करें मजबूत

बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनें और हरे फल-सब्जियां जैसे खीरा, पालक खाएं। यह बुध को मजबूत कर बुद्धि और बोलचाल में सुधार लाता है।

हरे कपड़े और फल-सब्जियां

शनि कर्म और न्याय का ग्रह है। शनिवार को पाव के बिस्किट कुत्तों को खिलाएं। यह छोटा उपाय शनि के दुष्प्रभाव को कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है।

शनि को प्रसन्न करने का उपाय

कौओं, चीलों या अन्य पक्षियों को गाठिया या आटा डालें। यह शनि और बृहस्पति को शांत करता है, साथ ही पितरों को तृप्त कर सौभाग्य बढ़ाता है।

शनि और बृहस्पति के लिए दान

शुक्र रिश्तों और सुख का ग्रह है। दो-तीन खीरे गाय को खिलाएं। यह शुक्र और बुध को मजबूत कर वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में खुशहाली लाता है।

शुक्र और बुध के लिए गाय सेवा

किसी गरीब बच्चे को बिस्किट, नमकीन या चॉकलेट खिलाएं। बच्चों की दुआएं ग्रहों की अशुभता को दूर कर जीवन में सकारात्मकता लाती हैं।

बच्चों की मदद से पुण्य

सूर्य ऊर्जा और आत्मविश्वास का ग्रह है। रविवार को तांबे का बर्तन या सिक्का दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना भी शुभ है।

सूर्य को करें बलवान

चंद्रमा मन और शांति का कारक है। सोमवार को दूध या सफेद मिठाई दान करें। रात में चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है।

चंद्रमा के लिए उपाय

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

