तकिये के नीचे रख लें ये 5 चीजें, बदल जाएगी किस्मत!
जीवन को सुखमय बनाने के लिए ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कई नियम बताए गए हैं। इन्हीं में से कुछ नियम तकिए से जुड़ी हुई है, जिसे हम सिरहाने लगाकर सोते हैं।
तकिये से जुड़े नियम
ऐसे में सोते वक्त तकिए के नीचे कुछ चीजें रखने से कई तरह के फायदे होते हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं।
क्या रखें
सोते वक्त तकिये के नीचे सौंफ रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे रखकर सोने से राहुदोष समाप्त हो जाता है।
सौंफ रखकर सोएं
इसके अलावा सौंफ रखकर सोने से बुरे सपनों में भी राहत मिलती है और मानसिक परेशानियां से छुटकारा मिलता है।
बुरे सपनों से छुटकारा
लहसुन को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे तकिये के नीचे रखकर सोने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अच्छी नींद आने में मदद मिलती है।
लहसुन
आभूषण
सोते वक्त सिरहाने सोने या चांदी के आभूषण रखना बेहद शुभ होता है। इससे मंगल दोष दूर होता है और इसके शुभ प्रभाव मिलते है।
सुगंधित फूल
सोने के पूर्व तकिये के पास सुंगधित फूल रखकर सोएं। इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता और नींद अच्छी आती है।
मानसिक शांति
साथ ही इससे मानसिक शांति मिलती है और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। साथ ही इससे किस्मत बदल सकती है।
हरी इलायची
सौंफ के अलावा तकिये के नीचे हरी इलायची रखकर सोने से व्यक्ति को गहरी नींद आने में मदद मिलती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
