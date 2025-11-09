By Dheeraj Pal
सूखी तुलसी के पौधे का क्या करें? जानिए उपाय
हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है। नियमित रूप से इसकी पूजा होती है।
तुलसी का विशेष महत्व
मान्यता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही यह भगवान विष्णु को प्रिय है।
विष्णु को प्रिय
साथ ही तुलसी के पास दीपक भी जलाया जाता है। ऐसे में इसे हमेशा पवित्र स्थान पर रखना चाहिए।
दीपक जलाने का विधान
लेकिन जब तुलसी सूख जाए, तो ज्यादातर लोग तुलसी का पौधा सूखने पर इसे फेंक देते हैं। लेकिन, ऐसा करना गलत है।
सूखी तुलसी
ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तुलसी सूख जाए तो क्या करें? चलिए इससे जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय जानते हैं।
उपाय
हवन
यदि तुलसी सूख जाए, तो इसकी लकड़ी का हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
पॉजिटिव ऊर्जा
दरअसल, तुलसी की लकड़ी से निकलने वाली खुशबू घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है।
एंटीबैक्टीरियल गुण
साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसे जलाने पर घर में मौजूद कीटाणु खत्म होते हैं।
ऐसे करें इस्तेमाल
इसके अलावा, यदि आप चाहें, तो तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
