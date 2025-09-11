By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025
Astro Tips: रात में पेड़-पौधों को पानी देना चाहिए या नहीं?
हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में पौधों को विशेष स्थान दिया गया है।
ऐसा कहा जाता है कि घर में कुछ पौधों को सही दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है।
यही वजह है कि घर में लगाए गए पौधों की वास्तु के हिसाब से देखभाल करना भी जरूरी होता है।
ऐसे में पौधों को पानी डालने को लेकर भी वास्तु शास्त्र में कई बातें बताई गई हैं, जिनका पूरा ख्याल रखना चाहिए।
वैसे तो लोग पौधों में पानी सुबह के समय ही डालते हैं, लेकिन कई बार लोग पौधों पर रात के समय भी पानी देते हैं।
चलिए जानते हैं रात में पानी डालने से क्या होता है? क्योंकि वास्तु शास्त्र के मुताबिक पौधों में पानी सुबह या दिन के समय ही देना चाहिए।
रात में पौधों में पानी डालना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और घर के सुख-समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
ऐसा कहा जाता है कि रात के समय पौधे भी आराम करते हैं। शास्त्रों में पौधों को जीवित माना गया है।
यदि आप इस समय पौधों को पानी देती हैं तो उनकी वृद्धि प्रक्रिया प्रभावित होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
