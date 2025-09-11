By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

Astro Tips: रात में पेड़-पौधों को पानी देना चाहिए या नहीं?

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में पौधों को विशेष स्थान दिया गया है। 

विशेष स्थान

ऐसा कहा जाता है कि घर में कुछ पौधों को सही दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है।

सही दिशा

यही वजह है कि घर में लगाए गए पौधों की वास्तु के हिसाब से देखभाल करना भी जरूरी होता है।

देखभाल करना जरूरी

ऐसे में पौधों को पानी डालने को लेकर भी वास्तु शास्त्र में कई बातें बताई गई हैं, जिनका पूरा ख्याल रखना चाहिए।

पूरा ख्याल

वैसे तो लोग पौधों में पानी सुबह के समय ही डालते हैं, लेकिन कई बार लोग पौधों पर रात के समय भी पानी देते हैं।

पौधों को पानी

चलिए जानते हैं रात में पानी डालने से क्या होता है? क्योंकि वास्तु शास्त्र के मुताबिक पौधों में पानी सुबह या दिन के समय ही देना चाहिए। 

रात में पानी देना

रात में पौधों में पानी डालना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और घर के सुख-समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

प्रभाव

ऐसा कहा जाता है कि रात के समय पौधे भी आराम करते हैं। शास्त्रों में पौधों को जीवित माना गया है।

वजह

यदि आप इस समय पौधों को पानी देती हैं तो उनकी वृद्धि प्रक्रिया प्रभावित होती है।

वृद्धि प्रक्रिया प्रभावित

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

घर की इस दिशा में लगाएं ये पौधा, दिन-रात होगी तरक्की!

 Click Here