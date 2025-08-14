By Dheeraj Pal
बार-बार उबलते दूध का गिरना किस बात का संकेत है?
रोजमर्रा की जिंदगी में कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ या अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है।
एक ऐसी ही घटना है – गैस पर रखा दूध उफन कर निकल जाना। चलिए जानते हैं इस घटना का होना किस बात का संकेत होता है।
मान्यतानुसार दूध का उबलते हुए गिरना किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। इसे अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के संकेत के रूप में लिया जाता है।
कई लोग मानते हैं कि गैस पर रखा दूध उफन कर बाहर निकलना किसी खुशखबरी का संकेत हो सकता है।
यह संकेत है कि आपकी किसी प्रियजन से मुलाकात होने वाली है या फिर परिवार में कोई शुभ कार्य होने वाला है। या अचानक संपत्ति या सफलता प्राप्त हो सकता है।
अगर घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो यह दूध उफनने की घटना ठीक होने का संकेत भी मानी जा सकती है।
कुछ ज्योतिषों की मानें, तो दूध का उफनना घर में किसी समस्या या विवाद के होने का भी संकेत हो सकता है।
यह किसी रिश्ते में तनाव, काम में असफलता, या किसी आर्थिक परेशानी का आगमन हो सकता है। आने वाले समय में घर में कोई अनहोनी घटना हो सकती है।
खासकर, जब दूध उफने के दौरान घर में कोई तनावपूर्ण माहौल हो, तो इसे बुरे समय के संकेत के रूप में देखा जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
