दिवाली की रात करें ये उपाय, पूरे साल नहीं होगी धन की कमी!
हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व बेहद खास माना गया है। इस साल यह महापर्व 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस पर्व की रात दीपों की रोशनी में डूबी रहती है।
कब है दिवाली
ऐसा माना जाता है कि इस रात किए गए कुछ उपाय बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली की रात कौन से उपाय करने चाहिए।
उपाय
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का सात या नौ मुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है।
7 या 9 मुखी दीपक
सात या नौ मुख वाला दीपक जलाने से घर में धन की वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।
लाभ
इस दीपक को आप पूजास्थल या मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। दीये में शुद्ध देसी घी और कपास की बाती का प्रयोग करना और भी शुभ फल देता है।
मुख्य द्वार पर रख सकते हैं
दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा के समय पांच कौड़ियां, पांच कमलगट्टे और थोड़ी सी पीली सरसों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली में रख दें।
सफेद या पीली कौड़ियां
पूजा के समय इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में रखें और 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
मां लक्ष्मी को करें अर्पित
अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन से जुड़ी हर मुश्किल दूर होती हैं।
धन से जुड़ी मुश्किल
दिवाली की रात मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे घर में कभी धन-दौलत की कमी नहीं होती है।
मखाने की खीर का भोग
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
