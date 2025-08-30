By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
Astro Tips: लगातार हो रही धन हानि, वजह हो सकती हैं ये 5 आदतें
ज्योतिष शास्त्र में लगातार हो रही धन हानि के पीछे की वजहें बताई गई हैं। क्योंकि इसमें कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन न करने से धन हानि हो सकती है।
ज्योतिष शास्त्र
अगर आप नियमित दिनचर्या में कुछ छोटी-छोटी गलतियां करते है, तो आपका पैसा बिना मतलब के खर्च हो जाते हैं। चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं।
छोटी-छोटी गलतियां
कई बार भोजन बनाते समय लोग खाना को जूठा कर देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करना आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है।
भोजन को जूठा करना
इतना ही नहीं यह आदत सीधे-सीधे धन हानि का कारण बन सकती है। मान्यता कि भोजन का पहला अंश भगवान को अर्पित करना चाहिए।
धन हानि की वजह
शास्त्रों में नमक खास महत्व रखता है। इसको घर में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में नमक को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए
प्लास्टिक में न रखें नमक
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक प्लास्टिक हमेशा से ही नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे में इसे हमेशा कांच की शीशी में रखना शुभ होता है।
कांच की शीशी में रखें
शास्त्रों के मुताबिक मुख्य द्वार को हमेशा सम्मान देना चाहिए। इसे कभी पैर से नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि यहां से घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है।
मुख्य द्वार से जुड़ी गलती
अंधेरा होने के बाद घर पर दीपक जलाते हैं, तो यह आपके लिए धन हानि का कारण बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूरज ढलते ही घर में दीपक जलाना चाहिए।
दीपक से जुड़ी गलती
तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसे कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस पौधे के लिए सबसे अच्छी दिशा ईशान कोण यानी कि उत्तर -पूर्व को माना जाता है।
तुलसी से जुड़ी गलतियां
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
इंदिरा एकादशी कब? न करें तुलसी से जुड़ी ये 1 गलती
Click Here