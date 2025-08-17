By Mohit
PUBLISHED August 17, 2025
Cricket
Asia Cup:सबसे अधिक मैच जीतने वाले कैप्टन
एशिया कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-8 कैप्टन कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी पहले स्थान पर हैं। वनडे और टी-20 फार्मैट दोनों को मिलाकर एशिया कप में धोनी ने 19 में से 14 मैच में जीत दर्ज की।
एमएस धोनी
Photo: ICC
कप्तान रोहित शर्मा एशिया कप के वनडे और टी-20 फार्मैट में मिलाकर 15 में से 11 मैच में जीत के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
Photo: ICC
श्रीलंका के दासुन शनाका लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। एशिया कप के वनडे और टी-20 फार्मैट में शनाका ने 11 मैच में से 9 में बतौर कप्तान जीत दर्ज की हुई है।
दासुन शनाका
Photo: ICC
श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा एशिया कप वनडे फार्मैट में बतौर कप्तान 13 में से 9 मैच में जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। ऐसे में वे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
अर्जुन
Photo: ICC
पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मिस्बाह-उल-हक लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। मिस्बाह ने 10 मैच में से 7 में जीत दर्ज की थी।
मिस्बाह-उल-हक
Photo: ICC
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोइन खान ने एशिया कप में बतौर कप्तान 6 मैच खेले जिनमें से सभी में जीत दर्ज की। वे इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
मोइन खान
Photo: ICC
पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। महेला ने एशिया कप में बतौर कप्तान 10 मैच में से 6 में जीत दर्ज की थी।
महेला जयवर्धने
Photo: ICC
बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। मुर्तजा ने एशिया कप में 11 मैच में 6 मैच में जीत दर्ज की हुई है।
मशरफे मुर्तजा
Photo: ICC
