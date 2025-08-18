By Mohit
Asia Cup: सबसे अधिक 50+ पारी वाले प्लेयर
एशिया कप में सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
जान लेते हैं
पूर्व श्रीलंकाई विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट के वनडे फार्मैट में 12 बार 50+ की पारी खेली है।
कुमार संगकारा
Photo: ICC/FB
वनडे फार्मैट के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे एशिया कप में ये कारनामा अबतक कुल 10 बार किया है। वे लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वनडे एशिया कप में कुल 9 बार 50+ की पारी खेली है। सचिन लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने वनडे एशिया कप में कुल 9 बार 50+ की पारी खेली है। सनथ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
सनथ जयसूर्या
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज मार्वन अट्टापट्टू लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे एशिय कप में कुल 7 बार 50+ की पारी खेली है।
मार्वन अट्टापट्टू
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। सिद्धू ने वनडे एशिया कप में 7 बार 50+ की पारी खेली है।
नवजोत सिंह सिद्धू
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अर्जुन रणतुंगा ने वनडे एशिया कप में 7 बार 50+ की पारी खेली। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
अर्जुन रणतुंगा
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने वनडे एशिया कप में 7 बार 50+ की पारी खेली। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
महेला जयवर्धने
Photo: ICC/FB
