By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
पाक के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन से हैं आइए आपको बताते हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ छक्के
Pic Credit: Social Media
पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों की 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 11 छक्के लगाए हैं।
11 छक्के लगाए
Video Credit: Social Media
युवराज सिंह पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं।
युवराज सिंह
Pic Credit: Social Media
उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों की 8 पारियों में 9 छक्के लगाए हैं।
9 छक्के
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा टी-20I मैच खेले हैं।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 12 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 7 छक्के लगाए हैं।
7 छक्के
Pic Credit: Social Media
गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की 5 पारियों में 3 छक्के लगाए हैं। वे इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
गौतम गंभीर के 3 छक्के
Pic Credit: Social Media
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैच खेले हैं, जिसकी 6 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए तीन छक्के लगाए हैं।
हार्दिक पांड्या के भी 3 छक्के
Pic Credit: Social Media
पाक क्रिकेटर की खूबसूरती देख हो जाएंगे फिदा, तस्वीरें
Click Here