By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

पाक के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन से हैं आइए आपको बताते हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ छक्के

Pic Credit: Social Media

पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों की 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 11 छक्के लगाए हैं।

11 छक्के लगाए

Video Credit: Social Media

युवराज सिंह पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं।

युवराज सिंह

Pic Credit: Social Media

उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों की 8 पारियों में 9 छक्के लगाए हैं।

9 छक्के

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा टी-20I मैच खेले हैं।

रोहित शर्मा 

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 12 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 7 छक्के लगाए हैं।

7 छक्के 

Pic Credit: Social Media

गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की 5 पारियों में 3 छक्के लगाए हैं। वे इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

गौतम गंभीर के 3 छक्के

Pic Credit: Social Media

हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैच खेले हैं, जिसकी 6 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए तीन छक्के लगाए हैं।

हार्दिक पांड्या के भी 3 छक्के

Pic Credit: Social Media

