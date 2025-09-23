By Mohit
Cricket
अभिषेक शर्मा क्यों करते हैं '
L'
सेलिब्रेशन
?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में बेहतरीन
फॉर्म
में नजर आ रहे हैं।
बेहतरीन
फॉर्म
अभिषेक
अबतक
खेले 4 मैच में 43.25 की औसत से 173 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4
राउंड
में 74 रन की पारी खेली थी।
पाकिस्तान के खिलाफ
पाकिस्तान के खिलाफ
अर्धशतकीय
पारी के बाद अभिषेक ने
'L'
सेलिब्रेशन
किया।
'L'
सेलिब्रेशन
अभिषेक जब-जब बेहतरीन पारी खेलते हैं तो इसी तरह से
सेलिब्रेट
करते हैं जो कि उनकी पहचान बन चुका है।
जब-जब बेहतरीन पारी
अभिषेक
शर्मा '
L'
सेलिब्रेशन
क्यों करते हैं इसका खुलासा उन्होंने अब खुद ही कर दिया है।
खुद बताया
अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद
बीसीसीआई
टीवी
पर
कप्तान
सूर्यकुमार
यादव
से
बात की।
यादव
से
बात
धाकड़ बल्लेबाज के मुताबिक वे जो
'L'
बनाते हैं उसका मतलब भारतीय
फैन्स
का प्यार होता है।
ये है वजह
अभिषेक के मुताबिक वे अपने प्रदर्शन को
फैंस
और अपनी टीम के साथियों को समर्पित
करते हैं।
समर्पित
करते हैं
अभिषेक
सूर्यकुमार
को बताते हैं
'
इसका मतलब प्यार होता है। ये
लव
साइन उन
फैंस
के लिए हैं जो हमें
सपोर्ट
करने यहां आए थे, टीम इंडिया के लिए
है
।
'
टीम के लिए
क्रिकेटर ने
'L'
सेलिब्रेशन
पर
आगे
कहा
'ये
आईपीएल
फैंस
के लिए
भी
है
।
ये
भारत
के
लिए
है
।
'
फैंस
के लिए
