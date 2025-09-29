By Mohit
पाक कप्तान सलमान आगा की वाइफ से मिलिए
पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली
आगा
को एशिया कप 2025 के
फाइनल
में टीम इंडिया से करारी शिकस्त मिली।
करारी शिकस्त
मैच के बाद
पाकिस्तानी
कप्तान सलमान आगा की जमकर चर्चा है। आज हम आपको आगा की
वाइफ
से मिलवा रहे हैं।
आइए मिलते हैं
सलमान आगा की
वाइफ
का नाम सबा
मंजर
है। सबा
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं।
लाइमलाइट से दूर
सबा अपनी
लाइफ
को काफी प्राइवेट रखती हैं। यही वजह है कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।
काफी प्राइवेट
सबा के
इंस्टाग्राम
अकाउंट के
बॉयो
पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्होंने
ब्रिटेन
में पढ़ाई की है।
ब्रिटेन में पढ़ाई
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की
वाइफ
पेशे से
बैरिस्टर
यानी वकील हैं।
पेशे से वकील
इस
कपल
का एक बच्चा भी है जिसका नाम सलाह है। वे
अक्सर
मैच के दौरान आगा और उनकी टीम को
चीयर
करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती हैं।
करती हैं चीयर
आपको बता दें कि सलमान ने
अबतक
21
टेस्ट
मैच, 41
वनडे
मैच और 32 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
करियर ऐसा
सलमान ने
टेस्ट
में 1317 रन,
वनडे
में 1116 रन और टी-20 इंटरनेशनल में 561 रन अपने नाम किए हैं।
इतने रन
