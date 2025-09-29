By Mohit
पाक कप्तान सलमान आगा की वाइफ से मिलिए

पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा को एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया से करारी शिकस्त मिली।

करारी शिकस्त

Source: Insta/Hardikpandya

मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा की जमकर चर्चा है। आज हम आपको आगा की वाइफ से मिलवा रहे हैं।

आइए मिलते हैं

Source: SocialMedia

सलमान आगा की वाइफ का नाम सबा मंजर है। सबा लाइमलाइट से दूर रहती हैं।

लाइमलाइट से दूर

Source: SocialMedia

सबा अपनी लाइफ को काफी प्राइवेट रखती हैं। यही वजह है कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।

काफी प्राइवेट

Source: SocialMedia

सबा के इंस्टाग्राम अकाउंट के बॉयो पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाई की है।

Source: SocialMedia

ब्रिटेन में पढ़ाई

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की वाइफ पेशे से बैरिस्टर यानी वकील हैं।

पेशे से वकील

Source: SocialMedia

इस कपल का एक बच्चा भी है जिसका नाम सलाह है। वे अक्सर मैच के दौरान आगा और उनकी टीम को चीयर करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: SocialMedia

आपको बता दें कि सलमान ने अबतक 21 टेस्ट मैच, 41 वनडे मैच और 32 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

करियर ऐसा

Source: SocialMedia

सलमान ने टेस्ट में 1317 रन, वनडे में 1116 रन और टी-20 इंटरनेशनल में 561 रन अपने नाम किए हैं। 

इतने रन

Source: SocialMedia

