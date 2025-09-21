By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 21, 2025

 Entertainment

आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड की 11 हॉट तस्वीरें

बतौर डायरेक्टर आर्यन खान की पहली वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो चुकी है। दर्शकों से इसे खूब प्यार मिल रहा है।

आर्यन खान

Instagram: aryan

प्रोफेशनल के साथ आर्यन के पर्सनल लाइफ की भी काफी चर्चा है। उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी सीरीज की स्क्रीनिंग में पहुंची थीं।

रूमर्ड गर्लफ्रेंड

Instagram: larissabonesi

आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम है लारिसा बोन्सी। स्क्रीनिंग पर सभी की नजरें लारिसा पर टिक गईं। वह ब्लैक ड्रेस में सुंदर दिख रही थीं।

क्या नाम है

Instagram: larissabonesi

लारिसा ब्राजील की मॉडल और एक्ट्रेस हैं। उनका जन्म 28 मार्च 1994 को ब्राजील में हुआ। वह आर्यन से उम्र में 3 साल बड़ी हैं।

कौन हैं

Instagram: larissabonesi

लारिसा बॉलीवुड से भी काफी वाकिफ हैं। लारिसा पहली बार फिल्म देसी बॉयज के गाने सुबह होने न दे में बतौर डांसर दिखी थीं।

बॉलीवुड में काम

Instagram: larissabonesi

अन्य फिल्में

फिर उन्होंने सैफ अली खान की फिल्म गो गोवा गोन में काम किया। इसके अलावा घाटी और पैंटहाउस में काम कर चुकी हैं।

Instagram: larissabonesi

म्यूजिक वीडियो

सिर्फ फिल्में ही नहीं लारिसा हिंदी म्यूजिक एल्बम भी कर चुकी हैं। वह दो-तीन सॉन्ग बना चुकी हैं।

Instagram: larissabonesi

फैशन से नाता

Instagram: larissabonesi

लारिसा का नाता फैशन इंडस्ट्री से भी है। वह कई फैशन ब्रांड्स का ऐड करती हैं। 

लिंकअप की खबरें

Instagram: larissabonesi

काफी समय से आर्यन-लारिसा के लिंकअप की खबरें सुर्खियों में हैं। दोनों एक दूसरे को इंस्टा पर फॉलो करते हैं।

ब्यूटी क्वीन

लारिसा के इंस्टा पर लाखों फॉलोवर्स हैं। वह काफी सुंदर और ग्लैमरस हैं। वह अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं।

Instagram: larissabonesi

