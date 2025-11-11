By Mohit
अर्शदीप सिंह ने खरीदी ये लग्जरी कार

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के मौजूदा सबसे सफल गेंदबाज में से एक हैं।

अर्शदीप सिंह को अन्य क्रिकेटर्स की तरह ही लग्जरी गाड़ियों और लाइफस्टाइल का शौक है।

अर्शदीप ने अपने कार कलेक्शन में एक और कार को जोड़ा है। गेंदबाज ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं।

अर्शदीप सिंह ने मर्सिडीज बेंज जी क्लास (Mercedes-Benz G-Class) कार खरीदी है। 

 बॉक्सी एसयूवी बॉडी स्टाइल वाली इस एसयूवी कार की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपये है।

दिखने में ऊंची और दमदार लुक वाली इस कार को खरीदने के बाद अर्शदीप की खुशी देखते ही बन रही है।

आपको बता दें कि अर्शदीप ने ऑस्ट्रेलिया  दौरे से वापस आते ही ये मर्सिडीज कार खरीदी है।

अर्शदीप के अबतक के करियर पर नजर डाले तो वे 11 वनडे मैच, 68 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 82 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

वनडे में 17 विकेट तो टी-20 इंटरनेशनल में 105 विकेट चटका चुके हैं। वहीं आईपीएल में 97 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

