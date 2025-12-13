By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025
अर्शदीप कुलदीप के T20, ODI IPL में विकेट
भारतीयत
तेज गेंदबाज
अर्शदीप
सिंह और
स्पिन
गेंदबाज
कुलदीप
यादव ने अपने खेल के जरिए अलग पहचान बनाई है।
अलग पहचान
आज हम आपको
अर्शदीप
और
कुलदीप
के
टी-20 इंटरनेशनल
,
वनडे
इंटरनेशनल और
आईपीएल
में कुल कितने
विकेट
हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
कुल इतने विकेट
सबसे पहले बात
अर्शदीप
की करते हैं जो कि
अबतक
70
टी20 इंटरनेशनल मैच, 14
वनडे
मैच और 82
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
अर्शदीप का करियर
इस दौरान
अर्शदीप
ने टी-20 में 107
विकेट
चटकाए हैं तो
वनडे
में 22
विकेट
चटकाए हैं।
टी-20 और वनडे विकेट
आईपीएल
करियर
की बात करें तो
अर्शदीप
अबतक
82 मैच में 97
विकेट
चटका चुके हैं।
आईपीएल
करियर
बात करें
कुलदीप
यादव की तो वे
अबतक
117
वनडे
मैच, 49 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 98
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
कुलदीप के कुल विकेट
30
वर्षीय
कुलदीप
अबतक
वनडे
में 191
विकेट
अपने नाम कर चुके हैं। वहीं टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 88
विकेट
तो
आईपीएल
में कुल 102
विकेट
चटका चुके हैं।
कुलदीप के विकेट
यानी
अर्शदीप
अबतक
कुल 226
विकेट
चटका चुके हैं तो
कुलदीप
यादव 381
विकेट
चटका चुके हैं।
दोनों के कुल विकेट
अर्शदीप
सिंह की
सिस्टर
से मिलिए
