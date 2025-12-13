By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025

अर्शदीप कुलदीप के T20, ODI IPL में विकेट

भारतीयत तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपने खेल के जरिए अलग पहचान बनाई है।

अलग पहचान

आज हम आपको अर्शदीप और कुलदीप के टी-20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल और आईपीएल में कुल कितने विकेट हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

कुल इतने विकेट

सबसे पहले बात अर्शदीप की करते हैं जो कि अबतक 70 टी20 इंटरनेशनल मैच, 14 वनडे मैच और 82 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

अर्शदीप का करियर

इस दौरान अर्शदीप ने टी-20 में 107 विकेट चटकाए हैं तो वनडे में 22 विकेट चटकाए हैं।

टी-20 और वनडे विकेट

आईपीएल करियर की बात करें तो अर्शदीप अबतक 82 मैच में 97 विकेट चटका चुके हैं।

आईपीएल करियर

बात करें कुलदीप यादव की तो वे अबतक 117 वनडे मैच, 49 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 98 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

कुलदीप के कुल विकेट

30 वर्षीय कुलदीप अबतक वनडे में 191 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वहीं टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 88 विकेट तो आईपीएल में कुल 102 विकेट चटका चुके हैं।

कुलदीप के विकेट

यानी अर्शदीप अबतक कुल 226 विकेट चटका चुके हैं तो कुलदीप यादव 381 विकेट चटका चुके हैं।

दोनों के कुल विकेट

