PUBLISHED August 14, 2025
सारा तेंदुलकर की बेस्ट फ्रेंड हैं अर्जुन की होने वाली दुल्हनिया, तस्वीरें
13 अगस्त 2025 को सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की तस्वीरें सामने आईं।
अर्जुन तेंदुलकर की सगाई
Pic Credit: Social Media
खबरें हैं कि अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से हुई है।
सानिया चंडोक से की सगाई
Pic Credit: Social Media
सानिया चंडोक एक बिजनेस वुमेन हैं।
बिजनेसवुमेन हैं साानिया
Pic Credit: Social Media
वे अर्जुन तेंदुलकर की हमसफर तो बनेंगी उससे पहले सारा तेंदुलकर की बेस्ट फ्रेंड हैं।
सारा तेंदुलकर की बेस्ट फ्रेंड
Pic Credit: Social Media
सारा तेंदुलकर ने कई दफा अपने इंस्टाग्राम पर सानिया के साथ तस्वीरें साझा की हैं।
साथ में साझा की हैं तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
इन तस्वीरों में दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग देखी जा सकती है।
अच्छी बॉन्डिंग
Pic Credit: Social Media
सारा तेंदुलकर की बेस्ट फ्रेंड सानिया मुंबई में एक पेट सैलून, स्पा 'मिस्टर पॉज' की डायरेक्ट हैं।
डायरेक्टर
Pic Credit: Social Media
वे एनिमल लवर भी हैं। उनकी पशुओं की देखरेख करतीं तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
एनिमल लवर
Pic Credit: Social Media
सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी बला की खूबसूरत हैं। फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
बेहद खूबसूरत
Pic Credit: Social Media
सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू की 10 तस्वीरें
