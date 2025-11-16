By Mohit
अब इस टीम से खेलेंगे अर्जुन और शमी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अब आईपीएल में नई टीम से जुड़ गए हैं।

नई टीम से जुड़े

Photo: Arjun/Insta

अर्जुन तेंदुलकर बीते कुछ सीजन से मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे। उन्हें कुछ मैच खेलने को भी मिले।

MI में थे

Photo: Arjun/Insta

आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने अर्जुन को अपनी टीम में शामिल किया है।

लखनऊ टीम में

Photo: Arjun/Insta

अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है।

30 लाख रुपये

Photo: Arjun/Insta

अर्जुन आईपीएल में अबतक 5 मैच खेल चुके हैं इस दौरान 3 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं।

5 मैच खेल चुके

Photo: Arjun/Insta

26 वर्षीय अर्जुन तेंदुलकर अबतक टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर सके हैं। वे बतौर तेज गेंदबाज खेलते हैं।

उम्र 26 साल

Photo: Arjun/Insta

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा नहीं हैं।

शमी भी रिलीज

Photo: SRH/Insta

मोहम्मद शमी अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। फ्रेंचाइजी ने शमी को 10 करोड़ रुपये में खरीदा है।

10 करोड़ रुपये में

Photo: SRH/Insta

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम में अहम बदलाव हुए हैं। टीम ने 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है।

सीएसके में बदलाव

Photo: CSK/Insta

टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री हुई है। वहीं धोनी अगले सीजन में खेलते हुए नजर आने वाले हैं।

संजू की एंट्री

Photo: CSK/Insta

