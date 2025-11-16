By Mohit
PUBLISHED Nov 16, 2025
अब इस टीम से खेलेंगे अर्जुन और शमी
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अब आईपीएल में नई टीम से जुड़ गए हैं।
अर्जुन तेंदुलकर बीते कुछ सीजन से मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे। उन्हें कुछ मैच खेलने को भी मिले।
आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने अर्जुन को अपनी टीम में शामिल किया है।
अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है।
अर्जुन आईपीएल में अबतक 5 मैच खेल चुके हैं इस दौरान 3 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं।
26 वर्षीय अर्जुन तेंदुलकर अबतक टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर सके हैं। वे बतौर तेज गेंदबाज खेलते हैं।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा नहीं हैं।
मोहम्मद शमी अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। फ्रेंचाइजी ने शमी को 10 करोड़ रुपये में खरीदा है।
आपको बता दें कि आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम में अहम बदलाव हुए हैं। टीम ने 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है।
टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री हुई है। वहीं धोनी अगले सीजन में खेलते हुए नजर आने वाले हैं।
