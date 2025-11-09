By Vimlesh Kumar Bhurtiya
सर्दियों में रोज अरहर की दाल खाएं सेहत बनाएं, 7 अद्भुत फायदे
अरहर की दाल में पोषक तत्वों की भरमार होती है। इसका रोजाना सेवन करने से सेहत को कई फायदे होते हैं।
अरहर की दाल
आज हम आपको सर्दियों में रोजाना अरहर की दाल का सेवन करने से सेहत को होने वाले फायदों की जानकारी देंगे।
रोजाना सेवन करने के फायदे
अरहर की दाल में कॉम्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो डाइबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हैं।
डायबिटीज में लाभकारी
अरहर की दाल में पोटेशियम की प्रचुरता होती है। इसके रोजाना सेवन से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है।
ब्लड प्रेशर नियंत्रित करे
अरहर की दाल में डायटरी फाइबर होता है। रोजाना इसके सेवन से पाचन दुरुस्त रहता है।
पाचन क्रिया स्वस्थ रखे
अरहर की दाल का सेवन करने से प्रोटीन, फाइबर आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है
शरीर को एनर्जी प्रदान करे
अरहर की दाल खाने से पेट लम्बे समय तक भरा रहता है, जिससे हम ओवरईटिंग से बच जाते हैं। यह वेट लॉस में सहायक है।
वजन कम करे
अरहर की दाल में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
इम्यूनिटी बढ़ाए
गर्भवती महिलाओं के लिए भी अरहर की दाल का सेवन करना लाभकारी माना गया है।
प्रेग्नेंसी में फायदेमंद
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
