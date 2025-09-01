By Navaneet Rathaur
क्या सच में घरों में घूमने वाली छिपकली में जहर होता है?
घरों में दिखने वाली छिपकली को लेकर यह मिथक आम है कि उनमें जहर होता है। क्या यह सच है? आइए जानें वैज्ञानिक तथ्य।
घरों में छिपकली
घरों में आमतौर पर हेमिडैक्टाइलस (House Gecko) प्रजाति की छिपकली दिखती है। ये छोटी, हानिरहित और कीटभक्षी होती हैं।
छिपकली की प्रजातियां
लोक मान्यता है कि छिपकली का गिरना या भोजन पर चलना जहरीला होता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह मिथक है।
मिथक: छिपकली में जहर?
घरेलू छिपकली में कोई विष ग्रंथि नहीं होती है। ऐसे में इनसे इंसानों को कोई हानि नहीं होती है और ये कीड़े खाकर घर को साफ रखती हैं।
वैज्ञानिक तथ्य
छिपकली की अजीब चाल, रात में सक्रियता और पूंछ टूटने की खासियत ने लोगों में डर और गलत धारणाएं पैदा की हैं।
मिथक का कारण
छिपकली के संपर्क से कोई जहर नहीं फैलता, लेकिन गंदगी से बैक्टीरिया (जैसे सल्मोनेला) का खतरा हो सकता है। साफ-सफाई जरूरी है।
छिपकली और स्वास्थ्य
अगर छिपकली भोजन पर गिरे, तो उसे फेंक दें और बर्तन को अच्छे से साफ करें। यह सावधानी बैक्टीरिया से बचाव के लिए है।
भोजन पर छिपकली
छिपकली मच्छर, मकड़ी और अन्य कीटों को खाती है, जिससे घर स्वच्छ रहता है। यह पर्यावरण के लिए लाभकारी है।
छिपकली के फायदे
घर में साफ-सफाई रखें, खाने को ढककर रखें और जाल लगाकर छिपकली को बाहर रखें। डरने की जरूरत नहीं है।
छिपकली से सावधानी
घरेलू छिपकली में जहर नहीं होता है। यह मिथक गलत है। साफ-सफाई और जागरूकता से छिपकली के साथ सहज रहें।
मिथक से हकीकत
